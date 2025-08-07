نرخ رشد جمعیتی گیلان منفی است / رتبه نخست سزارین در کشور متعلق به گیلان است

به گزارش ایلنا از رشت، امروز پنجشنبه(۱۶ مرداد ماه) نشست خبری علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن اجلاس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار داشت: از عصر روز سه‌شنبه برای بررسی وضعیت نظام سلامت با تیمی کامل در استان گیلان حضور یافتیم.

وی با اشاره به افتتاح مرکز سراج در بندرانزلی، تصریح کرد: این اقدام به کمک استاندار گیلان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت گرفت.

رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص چاله جمعیتی گیلان و تأکید بر زایمان طبیعی و جلوگیری از سزارین که می‌تواند یکی از عوامل باشد، گفت: گیلان در چاله جمعیتی نیست بلکه در چاه جمعیتی است زیرا از چاله به چاه افتاده است.

وی ادامه داد: چاله با چاه جمعیتی متفاوت است و خروج از آن بسیار سخت است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: این اشتباه است که بگوییم وزارت بهداشت به تنهایی مسئول جمعیت است زیرا تمامی دستگاه در خصوص جمعیت دخیل است و وزارت بهداشت در حوزه سلامت و درمان جمعیت فعالیت می‌کند.

وی افزود: وزارت بهداشت نسبت به سایر وزارتخانه‌ها تکالیف خود را به درستی انجام می‌دهد زیرا موضوع جمعیت موضوعی علمی است و کار باید زیربنایی و دقیق صورت گیرد.

رئیسی گفت: با بگیر و ببند و زور نمی‌شود جمعیت را افزایش داد و باید کارهای علمی و درستی صورت گیرد.

معاون وزارت بهداشت اظهار داشت: استان گیلان اولین استانی است که نرخ رشد جمعیتی آن منفی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد زایمان‌ها در گیلان سزارین است و تنها ۲۰ درصد زایمان‌ها طبیعی است؛ افزود: گیلان در نرخ سزارین متأسفانه در کشور اول است که این موضوع قبول نیست.

رئیسی ادامه داد: باید هرساله نرخ سزارین ۵ درصد کاهش یابد که این کار با فرهنگ‌سازی باید صورت گیرد و بالا بودن این نرخ پذیرفتنی نیست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پایین‌ترین نرخ فرزندآوری در گیلان مربوط به بندرانزلی است و در این شهر از هر دو زوج یک فرزند وجود دارد!

وی تأکید کرد: مسئله جمعیت در کشور مهم‌ترین موضوعی است که با آن مواجه هستیم.

رئیسی ادامه داد: با همین فرمان اگر جلو برویم جمعیت ایران به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید و کشورهای همسایه ما به شدت در حال افزایش جمعیت هستند برای مثال پاکستان تا چند سال دیگه به جمعیتی ۳۰۰ میلیونی خواهد رسید.

معاون وزیر بهداشت گفت: سن ازدواج در گیلان برای خانم‌ها ۲۷ و برای آقایان ۲۹ سال است و فاصله فرزند‌آوری تا ازدواج بیش از ۵ سال است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت موضوعی تک عاملی نیست؛ اظهار کرد: جمعیت به عوامل بسیاری مرتبط است که باید همه‌ی آن‌ها را با هم در نظر بگیریم و اینکه بگویم بخاطر تنها غربالگری این نرخ کم‌ می‌شود درست نیست.

معاون وزیر بهداشت گفت: میانگین سن مردم ژاپن ۴۷ سال است و یکی از خطراتی که این کشور تهدید می‌کند و در آینده احتمال دارد کشوری مثل ژاپن وجود نداشته باشد.

وی افزود: کشور بعدی چین است که تهدید بزرگی برای این کشور است و در حال سقوط جمعیتی است و با این شرایط، آینده جهان برای کشورهای آفریقایی است البته کشور هند با میانگین سنی ۲۷ سال شک نکنید ابرقدرت جهان خواهد بود.

افزایش ۳۰ درصدی تخت بیمارستانی در استان

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: باید مادران باردار را به زایمان طبیعی بدون درد ترغیب کنیم.

وی با بیان اینکه در بخش زیرساخت‌ها در گیلان خصوصا در بخش روستایی مشکل داریم؛ اظهار کرد: باید پزشک خانواده و بهورزها برای استان جذب کنیم.

رئیسی با اشاره به اینکه بنده قبل کرونا به گیلان آمدم که استان وضعیت خوبی نداشت، گفت: شرایط فعلی را که مشاهده کردم بهتر شده است و هزار تخت بیمارستانی دیگر افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش دولتی در گیلان از کشور بسیار عقب‌تر بود که با اضافه شدن این هزار تخت وضعیت بسیار بهتر خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت گفت: افزایش ۳۰ درصدی تخت بیمارستانی در استان بسیار کار شایسته‌ای است اما باید بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است و پیشگیری کردن افتخار است.

رئیسی مشکل بعدی گیلان را سالمندی دانست و ادامه داد: بیماری‌ها در سالمندان بیشتر و یکی از علت‌های بالا بودن بیماری‌های غیرواگیر در گیلان همین موضوع است.

وی افزود: بخش تجهیزات همچنان زیاد خواهد شد برای استان و این روند نیز ادامه خواهد داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جز برنامه‌های اصلی کشور نظام ارجاع و پزشک خانواده است، گفت: اشکالات آن‌ها مشاهده و برطرف شد و به جد به دنبال آن هستیم و تا دو سال آینده کل کشور را تحت پوشش قرار دهیم‌.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه «چرا تجهیزاتی که با اعتبار دولت خریداری می‌شود سر از بخش خصوصی در می‌آورد یا مدیریتش به بخش خصوصی سپرده می‌شود» گفت: دو نوع ارائه خدمت داریم یک بخش دولتی و دوم واگذاری به بخش خصوصی با تعرفه دولتی، اظهار کرد: اگر تعرفه دولتی نباشد و غیر از این باشد به هیچ وجه درست نیست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: احتمالا بخش خصوصی دستگاه داشته باشد و از ما مجوز می‌گیرد یا دستگاه توسط دولت خریداری می‌شود و به بخش خصوصی داده می‌شود که در آن صورت هم باید خدمات با تعرفه دولتی باشد.

رئیسی در خصوص وضعیت سلامت استان گیلان گفت: استان گیلان نسبت تخت به جمعیت در میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی با اشاره به اینکه بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در گیلان همیشه ضعیف‌تر بوده است، اظهار کرد: ما باید بخش دولتی را تقویت کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: تعداد زیرساخت‌های مکانی نسبت به جمعیت مناسب است اما متأسفانه در نیروی انسانی دچار مشکل هستم

وی با بیان اینکه سواد سلامت مردم گیلان نسبت به کشور بالاتر است برای نمونه نرخ دریافت واکسن‌ نسبت به کشور بالاتر است.

معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: نرخ مرگ و میر نوزادان قبلا ۱۵۰ نفر در هر هزار تولد بود الان در کشور ۹ فوتی از هزار نفر است و همین نرخ در گیلان ۶/۷ در هزار نفر است که جزو شاخص‌های مهم و درخشان است.

رئیسی گفت: یکی از استان‌هایی که می‌تواند نظام ارجاع را به خوبی در آن اجرا کرد، گیلان است و با این کار بسیاری از مشکلات خصوصاً در حوزه‌ی پرداخت‌ها حل می‌شود.

دستورالعمل کارانه ابلاغ شده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دستورالعمل کارانه ابلاغ شده است و تا پایان این ماه قطعاً اجرا خواهد شد که خبر خوبی برای بهورزان است.

وی همچنین اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا در حوزه نظام سلامت پزشکان و پرستاران دوره‌های خاص برای سالمندان می‌بیند که ما این کار را برای پرستاران انجام دادیم یعنی پرستار است و تخصص در حوزه سالمندی است.

معاون وزیر بهداشت یکی از معضلات اصلی جامعه کم تحرکی و چاقی است که در گیلان هم آمار آن بالاست، گفت: در این زمینه باید دو کار انجام دهیم یک اینکه غذاهایی که باعث چاقی و بیماری می‌شود را باید جمع کنیم که کمتر باشد و دوم هم باید سواد سلامت جامعه را بالا ببریم تا خود مردم از آن استفاده نکنند.

وی گفت: ما شورایی داریم به نام شورای امنیت غذایی (ساغ) با ریاست استاندار و دبیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی، که باید وضعیت سلامت غذایی جامعه را تأمین نمایند.

رئیسی ادامه داد: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر می‌خواهیم سلامت یک فرد را تضمین کنیم هم خود فرد و هم محیط فرد را در نظر بگیریم.

معاون وزیر بهداشت افزود: برای مثال در تهران اگر بگویم بروید ورزش کنید ولی فرد به دلیل آلودگی هوا فوت می‌کند! یا ۸۰ درصد کسانی که در تصادف جاده‌ای فوت می‌کنند جوانان زیر ۳۰ سال که در می‌توانند نرخ جمعیت را افزایش دهند.

وی گفت: یک مشکل بزرگ گیلان بحث پسماند است همین موضوع بیماری ایجاد می‌کند و حتماً باید در این زمینه مطالبه‌گری شود و نمی‌شود از چنین مسئله‌ای گذشت

