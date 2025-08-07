دستگیری عامل تیراندازی توسط پلیس شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت افراد در یکی از محله‌های شهر شیراز و منجر به مجروحیت ۲ نفر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری "۱۳ عباسیه" قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، گفت: در این خصوص اسلحه به کار رفته در تیراندازی نیز کشف شد.

