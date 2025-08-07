خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛

دستگیری عامل تیراندازی توسط پلیس شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت افراد در یکی از محله‌های شهر شیراز و منجر به مجروحیت ۲ نفر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری "۱۳ عباسیه" قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، گفت: در این خصوص اسلحه به کار رفته در تیراندازی نیز کشف شد.

 

