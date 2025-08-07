فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛
دستگیری عامل تیراندازی توسط پلیس شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت افراد در یکی از محلههای شهر شیراز و منجر به مجروحیت ۲ نفر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری "۱۳ عباسیه" قرار گرفت.
وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، گفت: در این خصوص اسلحه به کار رفته در تیراندازی نیز کشف شد.