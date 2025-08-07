اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس

به گزارش ایلنا، سرهنگ “ پیمان کرمی " روز پنجشنبه اظهار کرد: براین اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۱۷ امرداد ماه جاری از آزاد راه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می شود.

وی اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۴ همان روز تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع می شود.

کرمی گفت : تردد خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از ساعت ۱۱ فردا جمعه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع است.

رییس پلیس راه البرز افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۷ امرداد ماه با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.

وی بیان کرد: اکنون ترافیک در آزادراه تهران - شمال محدوده تونل البرز تا انتهای ازادراه در برخی نقاط سنگین است.

نیمی از جاده ١٦٠ کیلومتری کرج - چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در استان مازندران است.