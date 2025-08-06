آتشدر منطقه حفاظتشده «هلن» چهارمحال و بختیاری مهار شد
مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلالاحمر و مشارکت جوامع محلی، آتشسوزی در منطقه حفاظتشده هلن در مدت زمان کمتر از ۴ ساعت مهار شد.
به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهار داشت: این آتشسوزی در بخش شمالغربی منطقه حفاظتشده هلن رخ داد که با حضور سریع و بهموقع نیروهای عملیاتی، در مدت زمانی کوتاه کنترل و خاموش شد.
وی افزود: در این عملیات بیش از ۵۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلالاحمر و جوامع محلی مشارکت داشتند و با وجود صعبالعبور بودن منطقه، تلاش مشترک موجب مهار سریع حریق شد.
کریمی بیان کرد: برای پیشگیری از شعلهور شدن مجدد، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست همچنان در منطقه حضور دارند و عرصه بهصورت کامل تحت کنترل است.
وی گفت: بهمنظور آمادگی در صورت گسترش احتمالی حریق، هماهنگیهای لازم جهت اعزام بالگرد نیز انجام شده است تا در صورت نیاز از ظرفیتهای هوایی در پشتیبانی عملیات اطفا استفاده شود.