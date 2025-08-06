به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهار داشت: این آتش‌سوزی در بخش شمال‌غربی منطقه حفاظت‌شده هلن رخ داد که با حضور سریع و به‌موقع نیروهای عملیاتی، در مدت زمانی کوتاه کنترل و خاموش شد.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۵۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلال‌احمر و جوامع محلی مشارکت داشتند و با وجود صعب‌العبور بودن منطقه، تلاش مشترک موجب مهار سریع حریق شد.

کریمی بیان کرد: برای پیشگیری از شعله‌ور شدن مجدد، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست همچنان در منطقه حضور دارند و عرصه به‌صورت کامل تحت کنترل است.

وی گفت: به‌منظور آمادگی در صورت گسترش احتمالی حریق، هماهنگی‌های لازم جهت اعزام بالگرد نیز انجام شده است تا در صورت نیاز از ظرفیت‌های هوایی در پشتیبانی عملیات اطفا استفاده شود.

انتهای پیام/