به گزارش خبرنگار ایلنا، با شدت گرفتن اوج گرما ی تابستان مصرف برق افزایش پیدا کرده و شاهد خاموشی های برنامه ریزی نشده در بخش هانگی استان هستیم در حالی که مردم با قطعی‌های مکرر برق، گرمای طاقت‌فرسا و اختلال در زندگی روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی ادارات دولتی و نهادهای عمومی همچنان بدون رعایت الگوهای صرفه‌جویی، به فعالیت‌های پرمصرف خود ادامه می‌دهند.

هرچند بارها از سوی شرکت برق و مسئولان استانی بر لزوم کاهش مصرف تأکید شده، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از ادارات، حتی در ساعات اوج مصرف، دستگاه‌های سرمایشی، سیستم‌های روشنایی و تجهیزات غیرضروری را بی‌وقفه روشن نگه می‌دارند. این بی‌توجهی در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم عادی برای هر دقیقه استفاده از کولر مجبور به خاموشی‌های چندساعته هستند.

سووال اصلی اینجاست: آیا صرفه‌جویی فقط برای مردم است؟

برق ۸۲ اداره پرمصرف در آذربایجان‌غربی قطع شد

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: در ادامه اجرای طرح سراسری نظارت بر مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی در آذربایجان‌غربی، برق ۸۲ اداره و نهاد پرمصرف در استان قطع شد.

طاهر کیامهر، در گفت و گو یا ایلنا بیان کرد: طی بازرسی‌های میدانی و رصد لحظه‌ای مصرف برق ادارات، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، برق این ادارات پس از اخطار قبلی قطع شد.

وی افزود: از آغاز اجرای طرح پایش مصرف در خردادماه تاکنون، برق ۵۶۱ اداره و دستگاه پرمصرف در سطح استان قطع شده که از این میان، روز گذشته برق ۲۳۶ اداره به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع و تنها ۳۲ اداره پس از اصلاح رفتار مصرفی، مجدداً به شبکه متصل شدند.

کیامهر ادامه داد: طبق مصوبات ابلاغی، همه ادارات موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف در ساعات اداری و ۷۰ درصدی در ساعات غیراداری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند. اداراتی که این دستورالعمل را رعایت نکنند، مشمول قطع برق خواهند شد.

مدیر عامل شرکت تپزیع برق استان،همچنین تأکید کرد: پایش روزانه مصرف ادارات تا پایان دوره پیک تابستان ادامه دارد و اتصال دوباره برق، تنها در صورت رعایت الگوی مصرف امکان‌پذیر خواهد بود.

کیامهر، در از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به مدیریت مصرف، خاموشی تجهیزات غیرضروری، استفاده از مولدهای اضطراری و تعدیل سیستم‌های سرمایشی اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش ایلنا، تنها راه گذر از تابستان داغ، همدلی و مسئولیت‌پذیری همه‌جانبه است؛ نه فقط مطالبه از مردم، بلکه رعایت توسط تمام نهادها، به‌ویژه آن‌هایی که باید الگوی رفتار مصرفی باشند.

