تأکید وزیر کشور بر پیشبینی، پیشگیری و آموزش در مدیریت بحران
وزیر کشور و رئیس ستاد ملی مدیریت بحران کشور در نخستین گردهمایی مدیران بحران استانها، با تأکید بر سه مؤلفه پیشبینی، پیشگیری و آموزش، همافزایی دستگاهها را از الزامات اساسی مدیریت بحران دانست و بر مستندسازی حوادث و استفاده از ظرفیت رسانهها برای آموزش عمومی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عصر امروز (دوشنبه) در اولین گردهمایی معاونان، رؤسای مراکز و مدیران کل مدیریت بحران استانهای سراسر کشور در سال 1405، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، اظهار کرد: یاد رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، مردان، زنان و کودکان بیگناه بهویژه شهدای مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد، باید همواره گرامی داشته شود.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و مدیریت بحران افزود: شما در میانه میدان قرار دارید و هنگامی که خطر و بحران رخ میدهد، برای کاهش آسیبها و نجات جان انسانها تلاش میکنید؛ حقیقتاً این کار بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است.
رئیس ستاد ملی مدیریت بحران کشور با تأکید بر سه مؤلفه «پیشبینی، پیشگیری و آموزش» گفت: این سه موضوع از مهمترین مؤلفههای مدیریت بحران هستند و هرچه پیش از وقوع بحران بیشتر به آنها توجه کنیم، آسیب کمتری به جامعه و مردم وارد خواهد شد و مدیریت بحران نیز آسانتر خواهد بود.
مومنی افزود: برخی حوادث طبیعی مانند زلزله، امکان پیشبینی بسیار محدودی دارند؛ با این حال، بسیاری از حوادث قابل پیشگیری یا مدیریت هستند و تجربه حوادث گذشته نشان میدهد آموزش و رعایت الزامات ایمنی میتواند از وقوع حادثه یا افزایش خسارتها جلوگیری کند.
وی با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی در سال 1404 اظهار کرد: اگر آموزشهای لازم ارائه میشد و الزامات ایمنی، از جمله نحوه صحیح چینش کانتینرها رعایت میشد، میتوانستیم از وقوع چنین حادثهای جلوگیری کنیم یا دستکم خسارتهای آن را به حداقل برسانیم.
رئیس ستاد ملی مدیریت بحران کشور همچنین با اشاره به آتشسوزیهای در برخی جنگلها در سال گذشته، گفت: در بسیاری از این حوادث، عامل انسانی نقش اصلی را دارد و با آموزش صحیح میتوان از بخش قابلتوجهی از آنها جلوگیری کرد.
مومنی ادامه داد: افرادی که برای تفریح یا بهرهمندی از طبیعت وارد جنگل میشوند، باید بدانند که روشن کردن آتش و خاموش نکردن کامل آن میتواند خسارتهای گستردهای ایجاد کند. حتی برخی وسایلی که در طبیعت رها میشوند، مانند شیشه، میتوانند در شرایط خاص و با تابش مستقیم نور خورشید موجب آتشسوزی شوند.
وی با تأکید بر ضرورت مستندسازی حوادث و اقدامات مدیریت بحران اظهار کرد: مستندسازی این اقدامات اثر فراوانی دارد و باید از ظرفیت رسانهها برای انتقال تجربیات و آموزش عمومی استفاده کنیم.
وزیر کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت رسانهها و امکانات استانی، آموزش مستمر را ضروری دانست و گفت: آموزش با یکبار اطلاعرسانی محقق نمیشود و باید بهصورت مستمر ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از سیلاب تصریح کرد: گاهی با وجود صدور هشدارهای هواشناسی و توصیه به مردم برای دوری از بستر رودخانهها، شاهد گرفتار شدن خودروها و جان باختن هموطنان به دلیل سیلاب هستیم؛ بنابراین، هشدارهای مربوط به حضور نیافتن در بستر رودخانهها باید بیش از این جدی گرفته شود.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، «همافزایی» را یکی از الزامات اساسی مدیریت بحران دانست و گفت: سازمان مدیریت بحران کشور در آزمونهای مختلف مدیریت و مقابله با بحران قرار گرفته است و یکی از موضوعات مهم در این زمینه، استفاده هماهنگ از ظرفیتهای دستگاههای مختلف است.
مومنی با بیان اینکه کشور از امکانات و ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است، اظهار کرد: علاوه بر دستگاههایی که مستقیماً مسئول امداد و نجات هستند، مجموعههایی مانند نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی نیز میتوانند در شرایط بحران به کمک مدیریت بحران بیایند. استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف در حوزههایی مانند تجهیزات، امکانات پروازی، راهسازی و سایر پشتیبانیها، نیازمند هماهنگی و تعامل مؤثر میان دستگاههاست.
رئیس ستاد ملی مدیریت بحران کشور تأکید کرد: دستورالعمل و ابلاغیه برای مدیریت بحران ضروری است، اما نوع تعامل با دستگاههای همکار نیز تأثیر بسیار زیادی در موفقیت عملیات دارد. نشستها و هماهنگیهایی که پیش از وقوع بحران انجام میشود، میتواند در زمان حادثه نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
مومنی گفت: باید از همه ظرفیتهای کشور برای آموزش، پیشبینی و پیشگیری استفاده کنیم و اگر حادثهای رخ داد، بلافاصله وارد میدان شویم. برنامهریزی و آموزش صحیح میتواند موجب شود بحرانهای قابل پیشبینی اساساً رخ ندهند و در حوادث غیرقابل پیشبینی نیز میزان خسارت و آسیب، بهویژه تلفات جانی، به حداقل برسد.