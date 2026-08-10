به گزارش روابط‌عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، این تفاهم‌نامه با رویکرد تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه زنان، خانواده و محیط‌زیست و با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، مردمی و تخصصی زنان و خانواده‌ها برای مواجهه با مسائل محیط‌زیستی کشور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف همکاری مشترک خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب، انرژی، غذا و سایر منابع، مدیریت پسماند، ارتقای آگاهی و فرهنگ محیط‌زیستی، افزایش تاب‌آوری زنان و خانواده‌ها در برابر پیامدهای تغییر اقلیم و تقویت مشارکت اجتماعی زنان در حفاظت، احیا و بهسازی محیط‌زیست دنبال خواهند کرد.

توانمندسازی و شبکه‌سازی زنان فعال، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های محلی و کنشگران زن در حوزه محیط‌زیست و فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست نیز از دیگر محورهای این همکاری است؛ به‌گونه‌ای که زمینه استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه آموزش، اشتغال، کارآفرینی، اقتصاد سبز و معیشت پایدار برای این گروه‌ها فراهم شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تقویت داده‌ها و آمارهای مرتبط با زنان و خانواده در حوزه محیط‌زیست نیز دنبال خواهد شد تا با تولید، گردآوری، تبادل و تحلیل داده‌های اجتماعی، جمعیتی و سرزمینی، امکان رصد دقیق‌تر وضعیت زنان و خانواده و آثار مسائل محیط‌زیستی بر آنان فراهم شود و سیاست‌گذاری در این حوزه بر مبنای داده و شواهد تقویت شود.

مستندسازی و بازنمایی نقش زنان و خانواده‌های ایرانی در حفاظت از محیط‌زیست، اصلاح الگوی مصرف، توسعه پایدار و فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است و دو دستگاه در تهیه محتوای مورد نیاز برای گزارش‌های ملی و بین‌المللی و تعاملات تخصصی نیز همکاری خواهند کرد.

همچنین طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی، رسانه‌ای و محلی با مشارکت زنان، دختران، خانواده‌ها، گروه‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، کاهش مصرف منابع، مدیریت پسماند و تقویت نقش خانواده‌ها در حفاظت از محیط‌زیست، در چارچوب این همکاری مشترک دنبال می‌شود.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، معاونت امور زنان و خانواده با فعال‌سازی ظرفیت مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها، معرفی ظرفیت‌های مردمی، رسانه‌ای، دانشگاهی و محلی زنان و همکاری در شناسایی، آموزش، توانمندسازی و شبکه‌سازی زنان فعال در حوزه محیط‌زیست و اقتصاد سبز، در اجرای این برنامه‌ها مشارکت خواهد کرد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ارائه محتوای تخصصی و بسته‌های آموزشی، معرفی کارشناسان و تسهیلگران محیط‌زیستی، همکاری در شناسایی و بهره‌گیری از داده‌های محیط‌زیستی، هماهنگی با ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها و همکاری در شناسایی و معرفی تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های محلی و کنشگران زن این حوزه را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این تفاهم‌نامه، یک «کارگروه اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه» با معرفی نمایندگان دو دستگاه تشکیل خواهد شد تا برنامه‌ریزی، پیگیری و عملیاتی‌کردن محورهای همکاری، تعیین اولویت‌های اجرایی و استان‌های پایلوت، تعیین گروه‌های هدف و شاخص‌های ارزیابی، پایش روند اجرا و مستندسازی تجربه‌های موفق را دنبال کند. همچنین امکان جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.