اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان در این نشست با اشاره به همکاری نزدیک معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی میان مجموعه ورزش و جوانان و قرارگاه مهارت‌آموزی شکل گرفته و این همکاری از سال ۱۴۰۳ با هدف ارائه آموزش‌های مهارت‌های نرم به سربازان و با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای اوج گرفت.

وی افزود: پس از شکل‌گیری ارتباطات گسترده‌تر با قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح، طرحی با عنوان «مهارت‌آموزی تا اشتغال جوانان» یا «مهتا» طراحی شد که پس از شهادت سپهبد شهید محمد باقری، این طرح به نام ایشان مزین شد و امروز با عنوان طرح «شهید باقری» در حال اجراست.

کریمی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح، سربازانی هستند که در شش ماه پایانی دوران خدمت وظیفه عمومی قرار دارند، تصریح کرد: این افراد پس از انجام مشاوره شغلی و بر اساس علاقه، استعداد و نیازهای بازار کار، در قالب یک همکاری سه‌جانبه میان معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، آموزش‌های تخصصی مهارتی را دریافت می‌کنند.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان با تأکید بر اینکه مبنای اجرای این طرح، نیازسنجی واقعی بازار کار در استان‌هاست، گفت: استان‌ها مکلف شدند بر اساس ظرفیت‌های بومی و شرایط اقتصادی منطقه، نیازهای شغلی خود را احصا کنند تا آموزش‌ها دقیقا متناسب با فرصت‌های اشتغال موجود ارائه شود.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، آموزش‌هایی متنوع از جمله مهارت‌های مرتبط با صنایع دریایی، تعمیرات کشتی، غواصی و دیگر مهارت‌های مورد نیاز صنایع جنوب کشور ارائه شد؛ آموزش‌هایی که علاوه بر نیازمند بودن به تجهیزات تخصصی، هزینه بالایی برای افراد در مراکز آزاد آموزشی داشت اما در قالب طرح شهید باقری به صورت هدفمند و رایگان در اختیار سربازان قرار گرفت.

کریمی با اشاره به موفقیت اجرای نخستین سال این طرح اظهار کرد: در سال اول اجرای طرح، سهمیه آموزش حدود ۵۰ هزار نفر از سوی نیروهای نظامی و انتظامی به استان‌ها ابلاغ شد و با وجود نوپا بودن طرح، پیچیدگی همکاری سه دستگاه اجرایی و همچنین شرایط خاص کشور و دو جنگ تحمیلی، بیش از ۹۰ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شد.

وی افزود: اجرای این طرح در شرایطی انجام شد که کشور با چالش‌ها و شرایط غیرعادی مواجه بود، اما با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مسئول، فرآیند آموزش‌ها متوقف نشد و سربازان توانستند مسیر مهارت‌آموزی خود را طی کنند.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی خاطرنشان کرد: بخشی از اقلام مصرفی مورد نیاز مراکز آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزشی پادگان‌ها در طرح پیش‌بینی شد و بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز با توافق دستگاه‌ها تأمین شد. در سال دوم اجرای طرح نیز تلاش خواهیم کرد مراکز آموزشی آسیب‌دیده را تا حد امکان تقویت کنیم.

وی ادامه داد: در طول اجرای طرح، بازدیدهای میدانی متعددی از استان‌ها انجام شد و نشست‌های تخصصی با حضور مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها، مدیران کل آموزش فنی و حرفه‌ای و نمایندگان قرارگاه مهارت‌آموزی برگزار شد تا مشکلات اجرایی، نقاط ضعف و قوت طرح به صورت مستقیم بررسی و برای رفع موانع اقدام شود.

کریمی با اشاره به صدور گواهینامه معتبر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای شرکت‌کنندگان گفت: جوانانی که در این طرح شرکت کردند پس از طی آموزش‌ها و موفقیت در آزمون‌ها، گواهی معتبر دریافت کردند. حتی در برخی مناطق که به دلیل محدودیت‌های زیرساختی امکان برگزاری آزمون آنلاین وجود نداشت، با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای شرایط برگزاری آزمون به شکل آفلاین فراهم شد.

وی با بیان اینکه هدف نهایی طرح، اتصال مهارت به اشتغال پایدار است، گفت: در برخی صنایع و مجموعه‌های اقتصادی اعلام آمادگی برای جذب نیروهای آموزش‌دیده انجام شده است.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان تأکید کرد: ویژگی مهم طرح شهید باقری این است که ابتدا استعداد و علاقه فرد شناسایی می‌شود، سپس نیازهای شغلی منطقه بررسی شده و در نهایت آموزش، هدایت و اتصال به بازار کار انجام می‌شود؛ این فرآیند می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های حوزه جوانان، از جمله اشتغال و تسهیل مسیر ازدواج و تشکیل خانواده را کاهش دهد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های سال دوم اجرای طرح گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات، تسریع در معرفی سربازان واجد شرایط در شش ماه پایانی خدمت است تا فاصله زمانی میان آموزش و ورود به بازار کار کاهش پیدا کند و جوانان بتوانند از مهارت‌های کسب‌شده به بهترین شکل استفاده کنند.

کریمی افزود: در سال جدید، نیازسنجی شغلی با همکاری گسترده‌تر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد تا آموزش‌ها صرفاً بر اساس نیاز واقعی بازار کار طراحی شود. همچنین در حوزه مهارت‌های نوین، از جمله مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، آمادگی داریم سرفصل‌های مورد نیاز را با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین و در برنامه آموزشی طرح شهید باقری لحاظ کنیم.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه آموزش‌های مهارت‌های نرم برای سربازان اشاره کرد و گفت: در معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، سرفصل‌های جدید آموزش مهارت‌های زندگی، ارتباطی، حل مسئله، مدیریت خانواده و دیگر مهارت‌های ضروری برای آغاز زندگی جوانان تدوین شده و آمادگی داریم همکاری های خوبی با ستاد کل نیروهای مسلح در این حوزه آغاز کنیم.

کریمی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که این آموزش‌ها به صورت الکترونیکی و برخط ارائه شود تا سربازان بتوانند پس از گذراندن ساعات آموزشی مصوب، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده مانند کسر خدمت بهره‌مند شوند.

وی همچنین از اجرای طرح پایش سلامت روان سربازان خبر داد و گفت: پیش از ورود افراد به دوره‌های آموزشی، با استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره معتبر وزارت ورزش و جوانان، آزمون‌های استاندارد سلامت روان با حفظ محرمانگی اطلاعات انجام خواهد شد تا در صورت شناسایی مشکلات احتمالی، خدمات مشاوره‌ای لازم به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان خاطرنشان کرد: تجربه اجرای طرح شهید باقری نشان داد که با همکاری بین دستگاهی و طراحی درست فرآیند آموزش تا اشتغال، می‌توان مسیر توانمندسازی جوانان را به شکل عملیاتی دنبال کرد و امیدواریم با رفع موانع و تقویت نقاط قوت، این طرح در سال دوم با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

کریمی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «جوان پلاس» به عنوان بستر مدیریت و رصد طرح شهید باقری، گفت: این سامانه امکان ثبت اطلاعات دوره‌ها، افراد آموزش‌دیده، عناوین مهارتی، مدارک و گزارش‌گیری مدیریتی را فراهم کرده و به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از فرآیند مهارت‌آموزی کمک کرده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴۷ هزار و ۲۶۵ نفر در قالب بیش از ۲ هزار و ۳۶۷ دوره آموزشی و ۵ هزار و ۵۸۷ عنوان شغلی تحت آموزش قرار گرفته‌اند و حدود ۹۴ درصد اجرای طرح در استان‌ها محقق شده است. همچنین با شناسایی دقیق نیازهای بازار کار، رشته‌های مورد نیاز در حوزه‌های صنعت، فنی و مهندسی، خدمات، کشاورزی نوین، گردشگری، فناوری اطلاعات و مهارت‌های نرم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان با تأکید بر نقش همکاری استانداران و دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح شهید باقری، خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح می‌تواند علاوه بر ارتقای مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان و سربازان، نگاه جامعه به دوران خدمت سربازی را نیز تغییر داده و آن را به فرصتی برای یادگیری و توانمندسازی تبدیل کند.