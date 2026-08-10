رییس سازمان هواشناسی:
تابستان امسال بارش قابلتوجهی در کشور نداریم
رییس سازمان هواشناسی کشور گفت: پیشبینیها بهویژه در شرایط تغییر اقلیم، ماهیت احتمالاتی دارند و حل عددی معادلات دیفرانسیل همواره با درصدی از خطا همراه است، بنابراین انتظار دقت مطلق از مدلهای هواشناسی در جهان، انتظار واقعبینانهای نیست.
وی افزود: پیشبینیها بهویژه در شرایط تغییر اقلیم، ماهیت احتمالاتی دارند و حل عددی معادلات دیفرانسیل همواره با درصدی از خطا همراه است، بنابراین انتظار دقت مطلق از مدلهای هواشناسی در جهان، انتظار واقعبینانهای نیست.
رئیس سازمان هواشناسی در ادامه توضیح داد: نباید تصور کرد که با یک سال پربارشی یا افزایش سطح آب سدها، مشکل خشکسالی بهطور کامل حل شده است. بخشی از تکمیل منابع آبی در کشور رخ میدهد اما همه آن پشت سدها جمع نمیشود؛ ضمن اینکه منابع آب زیرزمینی عامل حیاتی دیگری است که احیای آن ممکن است چندین سال زمان ببرد. با توجه به خشکسالیهای متوالی در سالهای گذشته، نباید با وقوع یک سال بارشی دچار خوشبینی مفرط شد.
تاجبخش در خصوص پیگیری های حقوقی بین المللی این سازمان نیز گفت: ما مراتب اعتراض و گزارش خسارات وارده را طی دو مرحله به سازمان جهانی هواشناسی منعکس کردهایم.درخواست ما از این نهاد بینالمللی این است که حمله به تجهیزات غیرنظامی و هواشناسی را در کنگره پیش رو به عنوان یک مطالبه جدی کشورهای قربانی مطرح و منع کند. همچنین درخواست کمکهای بینالمللی برای بازسازی زیرساختها را مطرح کردهایم و مکاتبات لازم از طریق وزارت امور خارجه و سفیر ایران در ژنو انجام شده است تا این موضوع به عنوان سندی رسمی در کنگره سال ۲۰۲۷ مطرح شود.