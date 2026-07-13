جلوگیری از ارسال داروهای اهدایی فدراسیون جهانی هموفیلی به ایران؛ مرگ کودک ۳ ساله بر اثر کمبود دارو

«امین افشار» رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جلوگیری از ارسال داروهای اهدایی به بیماران ایرانی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، کانون هموفیلی ایران با ارسال نامه‌های متعدد به فدراسیون جهانی هموفیلی (WFH)، سازمان جهانی بهداشت، جمعیت‌های ملی هموفیلی و دیگر نهادهای بین‌المللی، نسبت به کمبود شدید داروهای حیاتی هشدار داده و از جامعه جهانی درخواست کمک کرده بود.

وی افزود: پس از پیگیری‌های فراوان، فدراسیون جهانی هموفیلی با اختصاص محموله‌ای از داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری فون‌ویلبراند موافقت کرد؛ اقدامی که می‌توانست جان شمار قابل توجهی از بیماران را نجات دهد، اما متأسفانه این کمک هرگز به دست بیماران ایرانی نرسید.

افشار ادامه داد: بر اساس اطلاعات رسمی، به دلیل قرار داشتن مقر فدراسیون جهانی هموفیلی در کانادا، ارسال این کمک بشردوستانه مستلزم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، از جمله ایالات متحده آمریکا بود؛ مجوزی که صادر نشد و در نتیجه، ارسال داروهای اهدایی متوقف شد.

رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران با طرح این پرسش که اگر دارو تحریم نیست، چرا حتی داروهای اهدایی و رایگان نیز اجازه ورود به ایران پیدا نکرده‌اند، گفت: این واقعیت بار دیگر ادعای تکراری «دارو تحریم نیست» را با پرسشی جدی مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی یک سازمان بین‌المللی غیردولتی نیز قادر نیست کمک‌های انسان‌دوستانه خود را به بیماران برساند، چگونه می‌توان ادعا کرد که تحریم‌ها متوجه مردم عادی نیست؟

افشار با اشاره به وضعیت بیماران در مراکز درمانی گفت: امروز بیماران ما در بیمارستان‌ها بستری هستند و برخی از آنان با خونریزی‌های کنترل‌نشده دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی هر ساعت تأخیر در تأمین دارو می‌تواند به معنای از دست رفتن یک جان باشد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، یک کودک سه‌ساله مبتلا به کمبود فاکتور سیزده در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داد؛ کودکی که اگر داروی حیاتی در دسترس بود، امروز می‌توانست در کنار خانواده خود زندگی کند. این تنها یک نمونه از پیامدهای تلخ کمبود دارو است.

رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران با انتقاد از مانع‌تراشی در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه اظهار کرد: سؤال ما از دولت ایالات متحده آمریکا، دولت کانادا و تمامی نهادهایی که در مسیر ارسال این کمک‌ها مانع ایجاد کرده‌اند، بسیار روشن است؛ اگر فرزند خود شما با خونریزی شدید در بیمارستان بستری بود، آیا باز هم صدور مجوز ارسال داروی اهدایی را به تصمیمات سیاسی گره می‌زدید؟

وی تأکید کرد: جان انسان‌ها نباید قربانی اختلافات سیاسی شود. تحریم‌هایی که مانع دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شوند، صرف‌نظر از هر توجیهی، در عمل حق بنیادین حیات و حق دسترسی به سلامت را نقض می‌کنند؛ حقوقی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده‌اند.

افشار در پایان گفت: کانون هموفیلی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حق بر سلامت، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان جهانی بهداشت، صلیب سرخ و تمامی نهادهای بشردوستانه می‌خواهد نسبت به این وضعیت سکوت نکنند. امروز موضوع فقط ایران نیست؛ مسئله این است که آیا اصول انسان‌دوستی و حقوق بشر واقعاً مستقل از سیاست هستند یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: ما از جامعه جهانی انتظار نداریم جانب یک دولت را بگیرد؛ فقط انتظار داریم اجازه دهند دارو به بیماری برسد که تنها جرمش این است که با یک بیماری ژنتیکی متولد شده است. هیچ کودکی نباید به دلیل ملاحظات سیاسی از داروی نجات‌بخش محروم شود و هیچ بیماری نباید قربانی تحریم‌های پنهانی شود که در عمل، جان انسان‌ها را هدف قرار می‌دهند.

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