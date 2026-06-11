خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریق واحد مسکونی در «فرون آباد» یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

حریق واحد مسکونی در «فرون آباد» یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1797604
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی اورژانس استان تهران از حریق یک واحد مسکونی در فرون آباد(پاکدشت) خبر داد که یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین)، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در خیابان باغ بهشت در فرون آباد اعزام شدند.

متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و ۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند که حال چهار نفر وخیم گزارش شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی