حریق واحد مسکونی در «فرون آباد» یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت
روابط عمومی اورژانس استان تهران از حریق یک واحد مسکونی در فرون آباد(پاکدشت) خبر داد که یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین)، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.
بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در خیابان باغ بهشت در فرون آباد اعزام شدند.
متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و ۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند که حال چهار نفر وخیم گزارش شده است.