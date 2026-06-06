رگبار و رعد و برق در شمال کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز شنبه در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

همچنین در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد در نوار شرقی کشور نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

با توجه به صدور هشدار سطح زرد توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه در مناطق تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی، از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای مقابله با وزش باد شدید و گردوخاک در نظر بگیرند.

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