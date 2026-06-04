در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
کمبود داروهای حیاتی بیماران خونریزیدهنده ادامه دارد/ رایزنی با WHO و کشورهای منطقه برای تأمین دارو
رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران از آغاز دور جدید رایزنیهای منطقهای و بینالمللی برای تأمین داروهای حیاتی بیماران مبتلا به اختلالات خونریزیدهنده خبر داد و گفت: مکاتبات رسمی با فدراسیونهای هموفیلی کشورهای همسایه و نهادهای بینالمللی با هدف ایجاد مسیرهای بشردوستانه تأمین دارو در حال انجام است.
«امین افشار» رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تداوم کمبود برخی داروهای حیاتی بیماران مبتلا به اختلالات خونریزیدهنده اظهار کرد: در ماههای اخیر و همزمان با تشدید مشکلات ناشی از محدودیتهای بانکی، اختلال در زنجیره تأمین و دشواریهای واردات دارو، دسترسی بیماران به برخی فرآوردههای حیاتی با چالشهای جدی مواجه شده است.
وی افزود: نگرانی اصلی ما در حال حاضر مربوط به بیماران مبتلا به کمبود فاکتور۱۳ و بیماری فونویلبراند است که برای برخی از داروهای مورد نیاز این بیماران عملاً ذخیرهای در کشور وجود ندارد. در کنار این موضوع، نگرانیهایی نیز درباره تأمین برخی فرآوردههای انعقادی مورد نیاز بیماران هموفیلی A و B وجود دارد.
افشار با اشاره به اقدامات بینالمللی کانون هموفیلی ایران گفت: در هفتههای گذشته مجموعهای از مکاتبات رسمی با فدراسیون جهانی هموفیلی (WFH)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمانهای بشردوستانه، شرکتهای دارویی بینالمللی و همچنین فدراسیونهای هموفیلی کشورهای منطقه انجام شده است.
رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران ادامه داد: در همین راستا نامههای جداگانهای برای فدراسیونهای هموفیلی کشورهای عمان، قطر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و تعدادی دیگر از کشورهای منطقه ارسال شده و از آنها درخواست شده است تا در شناسایی مسیرهای عملی، قانونی و بشردوستانه برای تأمین داروهای حیاتی بیماران ایرانی همکاری کنند.
وی تأکید کرد: تجربه دریافت نخستین محموله کمکهای بشردوستانه دارویی از کشور عمان نشان داد که با وجود همه محدودیتها، همچنان امکان تعریف و فعالسازی مسیرهای انسانی برای حمایت از بیماران وجود دارد و باید این ظرفیت در سطح منطقه گسترش یابد.
افشار با بیان اینکه دسترسی به دارو نباید قربانی اختلافات سیاسی، محدودیتهای مالی و موانع بینالمللی شود، اظهار داشت: بیماران مبتلا به اختلالات خونریزیدهنده در ایران هیچ نقشی در شکلگیری این محدودیتها نداشتهاند، اما امروز هزینه آن را با تهدید سلامت و جان خود پرداخت میکنند.
وی افزود: هدف از این رایزنیها صرفاً دریافت کمک نیست، بلکه ایجاد یک شبکه همکاری منطقهای و بشردوستانه برای حفاظت از جان بیماران و تضمین دسترسی آنان به درمانهای حیاتی است.
رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران در پایان خاطرنشان کرد: کانون هموفیلی ایران تمامی ظرفیتهای داخلی، منطقهای و بینالمللی خود را برای تأمین داروهای مورد نیاز بیماران به کار گرفته است و نتایج این رایزنیها به طور مستمر به بیماران و افکار عمومی اطلاعرسانی خواهد شد.