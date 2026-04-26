سه هزار و ۴۶۸ نفر در جنگ رمضان به شهادت رسیدند

یه گزارش ایلنا، جمشید نظمی در نشست خبری قرارگاه جنگ تحمیلی سوم با اشاره به حوادث اخیر، اظهار کرد: شقاوت و جنایتی که علیه مردم ایران صورت گرفت، دل تک‌تک مردم کشور و حتی آزادگان جهان را به درد آورد و همین موضوع باعث شد که با ابراز همدردی، اوج جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا بیش از پیش زیر سوال برود.

نظمی با تأکید بر همراهی مردم با نیروهای مسلح، گفت: حضور مستمر مردم در صحنه طی دو ماه گذشته نشان داده که ملت ایران پشتیبان نیروهای مسلح بوده و این همراهی، پشتوانه‌ای قوی برای تداوم مقاومت و دفاع از کیان کشور است

وی افزود: حضور مردم در خیابان‌ها طی نزدیک به دو ماه گذشته نشانگر این است که مردم پای فداکاری و جانفشانی نیروهای مسلح ایستاده‌اند، پشتیبان آنها هستند و خود را جدا از این نیروها نمی‌دانند. این حضور، پشتوانه‌ای قوی برای تداوم مقاومت و دفاع از کشور در برابر دشمنان است.

نظمی ادامه داد: به نوبه خود از نیروهای مسلح به خاطر فداکاری‌هایشان و از مردم عزیز که شبانه‌روز با وجود سختی‌ها در کنار آن‌ها هستند، تقدیر و تشکر می‌کنیم و به آن‌ها خدا قوت می‌گوییم.

وی با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه رمضان در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با شروع به کار پنج معاونت و مدیران کل استان‌ها و مدیران ستادی، قرارگاهی که پیش‌تر در جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته و تجربه آن را داشت، توانست با اتکا به همان تجربه، فعالیت خود را به سرعت آغاز کرده و اقدامات لازم را در شرایط جدید انجام دهد. جزئیات این اقدامات توسط مسئولان مربوطه ارائه خواهد شد.

مشاور عالی رئیس بنیاد شهید از حمایت مسئولان کشور قدردانی کرد و افزود: لازم می‌دانم از رئیس‌جمهور که خود نماد ایثار و شهادت هستند همچنین از هیات دولت و استانداران سراسر کشور که در این شرایط در کنار بنیاد شهید بودند و در انجام وظایف همراهی کردند، تشکر کنم.

وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مدت بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ دیدار با خانواده‌های شهدای سراسر کشور داشته که این دیدارها با حضور اقشار مختلف مردم، تشکل‌های صنفی و خادمان حرم حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) انجام شده است.

نظمی، از راه‌اندازی شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد و افزود: این شورا با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری رئیس بنیاد شهید راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به فاجعه میناب گفت: در نظر داریم ابعاد این حادثه را که به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شده، بیش از پیش به جهانیان معرفی کنیم همچنین ساخت یادمان شهدا در محل وقوع حادثه در دستورکار قرار دارد تا این فاجعه در حافظه تاریخی باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: در این جنگ، شهدایی از لبنان، فلسطین، عراق و پاکستان نیز داشتیم که لازم است یاد آن‌ها را گرامی بداریم و به خانواده‌هایشان تسلیت عرض کنیم.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و مسئول کمیته فرهنگی قرارگاه جنگ تحمیلی سوم با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها، گفت: امروز در کنار دفاع رزمندگان در میدان، روایت و انعکاس حماسه مردم و ایثارگری‌ها یک ضرورت جدی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امام غایب، شهیدان دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان سلامت، شهدای خدمت، شهدای امنیت، شهدای جنگ رمضان، شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه مینا، شهدای ناوشکن دنا، شهدای مردمی، فرماندهان، مسئولان و دانشمندان را گرامی می‌داریم و یاد همه شهدایی که در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند، زنده نگه می‌داریم.

معاون بنیاد شهید با قدردانی از رسانه‌ها افزود: از اصحاب رسانه و رسانه ملی که در این شرایط سخت با ایثار و فداکاری، حماسه مردم ایران و آزادگان جهان را به تصویر کشیدند، تشکر ویژه داریم.

سلیمانی ادامه داد: امروز آنچه اهمیت دارد، نقش‌آفرینی رسانه است؛ در کنار دفاع رزمندگان در میدان و حضور مردم در صحنه، انعکاس این حماسه و ایثارگری یک ضرورت جدی است. امام راحل در دوران دفاع مقدس فرمودند «جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین جنگ است» و این نگاه نشان می‌دهد دفاع زمانی ارزشمند است که در چارچوب حفظ کیان اسلامی و انقلابی باشد.

وی افزود: بیش از ۴۷ سال است که نظام سلطه و صهیونیسم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در تقابل با جمهوری اسلامی قرار دارد و امروز نیز این تقابل ادامه دارد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید با اشاره به اقدامات این نهاد گفت: در بنیاد شهید تلاش شده است بخشی از مجاهدت رزمندگان در حوزه فرهنگ و هنر و جبهه مقاومت بازتاب داده شود و با اتکا به ظرفیت‌های مردمی، زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: با تدبیر ریاست بنیاد، از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، همه بخش‌های بنیاد به‌ویژه حوزه فرهنگی در میدان حضور داشتند و با نگاه مردمی، برنامه‌ها پیش رفت. در این مدت چندین شیوه‌نامه از جمله شیوه‌نامه جنگ رمضان، پویش «اول خانواده شهید» و برنامه «پردیس سلام شهید» تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد.

سلیمانی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت: برنامه «پردیس سلام شهید» در بیش از ۵۷ نقطه کشور با بخش‌هایی همچون سخنرانی، روایتگری، مسابقات فرهنگی، دل‌نوشته، چاپ اقلام فرهنگی و ثبت خاطرات خانواده شهدا در حال اجراست.

وی افزود: همچنین شیوه‌نامه برگزاری چهلم شهدای مینا تدوین و اجرا شد و در این راستا بیانیه بنیاد شهید نیز قرائت شد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید در ادامه به آمار فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران در برگزاری ۲۵۷۰ مراسم، ۲۹۴۳ مراسم گرامیداشت، ۱۹۲۰ تجمع شهری، ۳۱۸ ایستگاه صلواتی، ۱۳۵۰ محفل قرآنی، ۳۸۹ مراسم سال نو با شهدا و کاشت بیش از ۳۸ هزار اصله نهال به نام شهدای جنگ رمضان مشارکت داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه رسانه نیز ۵۹۴ اثر به صدا و سیما ارسال شده و نزدیک به ۹۶ هزار دقیقه برنامه پخش شده است. در رادیو نیز ۲۲۷ برنامه به مدت ۱۳۲۶ دقیقه تولید و پخش شده است.

سلیمانی گفت: در فضای مجازی نیز محتوا در ۷۵۶ کانال مردمی منتشر شده که بیش از ۸ میلیون بازدید داشته است. همچنین تولید مستند، نماهنگ، موشن‌گرافیک، آثار هنری، تئاتر، سرود، شعر و دل‌نوشته در دستور کار بوده است.

وی با اشاره به اقدامات هنری افزود: تولید ۱۶۶ اثر موسیقایی، اجرای ۳۵ برنامه موسیقی زنده، ۱۴۲ سرود، ۶۳ تئاتر زنده، ۱۰۷ قطعه شعر و صدها اثر هنری دیگر از جمله اقدامات انجام‌شده است.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه اسناد اشاره کرد و گفت: در جریان حمله دشمن، یکی از ساختمان‌های بنیاد شهید که محل نگهداری اسناد شهدا بود مورد آسیب قرار گرفت، اما حتی یک برگ از اسناد شهدا از بین نرفت که این موضوع قابل توجه است.

وی افزود: در حوزه تولید محتوا نیز بیش از ۲۰ هزار پست در سایت نوید شاهد منتشر شده و برنامه‌های متعددی در شبکه‌های استانی تولید شده است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید ادامه داد: اعزام ۹۳۰ نفر از خانواده شهدا و جانبازان به مشهد مقدس، فعالیت گسترده تشکل‌های مردمی، تولید روزانه هزاران محتوا در فضای مجازی و تشکیل تیم‌های تخصصی از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی از برگزاری جشنواره بین‌المللی شهدای مدرسه شجره طیبه مینا خبر داد و گفت: مقدمات این رویداد با نگاه بین‌المللی در حال انجام است و با همکاری آستان قدس رضوی، یادمانی فرهنگی در محل این حادثه احداث خواهد شد.

سلیمانی با اشاره به دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: در دیدار با خانواده‌ها، صبر و استقامت مثال‌زدنی آن‌ها را شاهد بودیم؛ مادرانی که با روحیه‌ای شبیه حضرت زینب(س)، از ایثار فرزندان خود سخن می‌گفتند. با این حال، در حوزه فرهنگی هنوز کارهای زیادی باقی مانده و باید با جدیت بیشتری در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حرکت کنیم.

