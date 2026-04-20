اهدای ۳۰ میلیارد تومان برای بازسازی بیمارستان روزبه توسط یک پرستار
گزارش ایلنا، زهرا عالینژاد، از پیشکسوتان برجسته پرستاری کشور در اقدامی خیرخواهانه مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای بازسازی بخشهای مختلف بیمارستان روزبه اختصاص داد؛ اقدامی که گامی مؤثر در بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی این مرکز تخصصی سلامت روان به شمار میرود.
این پیشکسوت برجسته پرستاری کشور پیشتر نیز مورد تقدیر رئیس دانشگاه قرار گرفته در اقدامی ارزشمند و اثرگذار مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای بازسازی بخشهای مختلف بیمارستان روزبه اختصاص دادند.
عالینژاد که آثار علمی و یادگارهای حرفهای خود را نیز به موزه دانشگاه اهدا کردهاند، هماکنون کتابی درباره زندگی و خدمات حرفهایشان در دست انتشار دارند. این اقدام سخاوتمندانه ایشان گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توسعه زیرساختهای بیمارستان محسوب میشود.
در جریان این مراسم، رئیس دانشگاه و همچنین رئیس و مدیر بیمارستان روزبه با استقبال گرم و صمیمانه، از این اقدام ارزشمند تقدیر کرده و نقش بیبدیل عالینژاد در پیشرفت پرستاری و بهویژه روانپرستاری کشور را شایسته ستایش دانستند.
در پایان، بیمارستان روزبه مراتب قدردانی و سپاس خود را از این بانوی فرهیخته و خیر بزرگ ابراز داشت.