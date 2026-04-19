به گزارش ایلنا، آرزو حسنوند عضو هیات علمی گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ضمن اهمیت صدا به عنوان ابزار ارتباطی و نقش حیاتی صدا در ارتباطات انسانی، گفت: واکنش‌های بیوشیمیایی بدن به استرس، از اسپاسم‌های مرگبار تا فلجی تارهای صوتی، می‌تواند کیفیت ارتباط انسانی ما را به شدت تهدید کند.

وی افزود: ترس، اگرچه یک مکانیسم بقای طبیعی است، اما در شرایط بحرانی و جنگ‌های طولانی‌مدت، بدن را وارد وضعیتی از «جنگ یا گریز» می‌کند که پیامدهای جدی برای سیستم صوتی دارد.

عضو هیات علمی گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، گفت: ترشح آدرنالین و کورتیزول در پاسخ به تهدید، نه تنها بر ضربان قلب و فشار خون، بلکه بر عضلات حنجره نیز اثر می‌گذارد.

حسنوند به یکی از خطرناک‌ترین عوارض یعنی لارنگواسپاسم، اشاره کرد و افزود: در این عارضه، تارهای صوتی قفل شده و راه تنفس بسته می‌شود، وضعیتی که می‌تواند حتی منجر به مرگ شود.

وی ادامه داد: در موارد شدید، اطرافیان با عقب بردن سر و بالا آوردن فک و اجرای تکنیک‌های تنفسی می‌توانند به فرد کمک کنند.

حسنوند به موضوعات تخصصی دیگری همچون فلجی تارهای صوتی ناشی از اختلال در عصب واگ، دیسفونس تنش عضلانی (MTD) و همچنین ریفلاکس‌های حلقی-حنجره‌ای ناشی از استرس شدید پرداخت و با تأکید بر اهمیت مدیریت تنش و اثر آن بر صدا، توصیه کرد: افرادی که بیش از دو هفته دچار علائمی نظیر خستگی صدا، احساس وجود جسم خارجی در گلو یا مشکل در بلع هستند، حتماً برای ارزیابی تخصصی به مراکز درمانی مراجعه کنند.

براساس گزارش وبدا، حسنوند افزود: مدیریت آگاهانه اضطراب، رعایت بهداشت صوتی و مصرف میزان مناسب آب طی روز، مدیریت تنفس و رعایت بهداشت صوتی از راهکارهای اصلی پیشگیری از این آسیب‌ها در دوران تنش است. فراموش نکنیم صدا مهمترین ابزار در کلام و ارتباطات انسانی است.

