هموفیلی؛ از تشخیص در بدو تولد تا مدیریت سبک زندگی

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، بر اساس کمبود فاکتورهای انعقادی، هموفیلی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود که شایع‌ترین آن‌ها هموفیلی A (کمبود فاکتور ۸) و هموفیلی B (کمبود فاکتور ۹) است. کمبود فاکتور ۱۱ و انواع نادر دیگری نیز وجود دارند. در موارد شدید، حتی بدون ضربه فیزیکی، خونریزی رخ می‌دهد که اغلب با شروع فعالیت‌های حرکتی، به‌ویژه خونریزی‌های مفصلی، خود را نشان می‌دهد و می‌تواند منجر به محدودیت حرکتی شدید شود.

مدیریت سبک زندگی و درمان

این بیماری ارتباط مستقیمی با تغذیه ندارد، اما مدیریت فعالیت‌های بدنی در کودکان مبتلا بسیار حائز اهمیت است. توصیه می‌شود به جای بازی‌های پرخطر، از فعالیت‌های ایمن مانند آب‌درمانی استفاده شود. با وجود اینکه درمان قطعی برای حذف کامل بیماری وجود ندارد، تزریق فاکتورهای مورد نیاز به صورت خارجی می‌تواند سطح ایمنی بدن را حفظ کند. این بیماران برای پیشگیری از خونریزی‌های خودبه‌خودی، نیازمند دریافت منظم فاکتور (۱ تا ۳ بار در هفته) هستند.

اهمیت پیشگیری و مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک نقش حیاتی در پیشگیری از انتقال هموفیلی دارد. خانم‌هایی که در خانواده خود سابقه ابتلا به این بیماری را دارند، ممکن است ناقل باشند. با استفاده از روش‌های نوین ژنتیک، می‌توان پیش از بارداری این موضوع را بررسی کرد تا از انتقال بیماری به فرزندان جلوگیری شود. تشخیص به‌موقع و بررسی ژن‌ها، کلید اصلی برای داشتن فرزندان سالم در خانواده‌های مستعد است.

دکتر عامره هادی‌زاده، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

