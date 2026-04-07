به گزارش ایلنا، احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: مصرف سبزیجات تازه به‌ویژه سبزیجات سبز و زرد رنگ به دلیل داشتن فیبر، منیزیم، پتاسیم و ویتامین C نقش مهمی در کاهش استرس و کنترل فشار خون دارد، از این رو افزایش مصرف این گروه غذایی در این دوران ضروری است.

وی ادامه داد: برای بهبود طعم غذا باید به جای نمک از چاشنی‌های طبیعی همچون نعناع، مرزه، ترخون، ریحان، سیر، لیموترش تازه، آب‌نارنج و آبغوره بدون نمک استفاده شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت مصرف لبنیات، گفت: لبنیات به دلیل داشتن کلسیم در کنترل فشار خون مؤثر است؛ اما از لبنیات پرچرب و دوغ‌های صنعتی باید پرهیز شود. همچنین توصیه می‌شود پنیر ۲۴ ساعت قبل از مصرف در آب قرار گیرد تا نمک آن کاهش یابد.

وی افزود: فست‌فودها و غذاهای صنعتی حاوی نمک بسیار زیادی هستند و مصرف آن‌ها در این دوران باید کاملاً محدود شود.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه مواد غذایی حاوی بکینگ‌پودر و جوش‌شیرین به علت داشتن سدیم موجب افزایش فشار خون می‌شوند، گفت: از مصرف این مواد نیز باید اجتناب شود.

وی در ادامه اظهار کرد: نان سنگک و نان‌هایی که با آرد کامل تهیه شده‌اند بهترین گزینه هستند و از مصرف نان‌های سفید مانند لواش و تافتون باید پرهیز شود.

او با اشاره به مضرات غذاهای چرب، گفت: مصرف سرشیر، خامه، لبنیات پرچرب، کله‌پاچه، کره حیوانی، پنیر پیتزا و ارده توصیه نمی‌شود، زیرا این مواد می‌توانند منجر به افزایش فشارخون شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نوشیدنی‌های کافئین‌دار مانند چای پررنگ، قهوه و نوشابه‌های کولا باید محدود شوند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه افزود: کاهش فعالیت بدنی در دوران جنگ باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش وزن می‌شود؛ موضوعی که کنترل فشار خون را دشوارتر می‌کند. بنابراین پایش وزن و حفظ آن در محدوده طبیعی بسیار مهم است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، وی در پایان گفت: رعایت نکات تغذیه‌ای در کنار ورزش روزانه، به کاهش استرس و کنترل بهتر فشار خون کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/