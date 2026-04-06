کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم به بهزیستی در ایام جنگ
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در قالب پویشهای مردمی، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی در ایام جنگ تحمیلی جمعآوری شد و به همراه بیش از ۱۴۰ هزار بسته غذایی در میان خانوادههای تحت پوشش قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در نشست با شورای معاونان و روسای مناطق استان تهران با تشریح محورهای ششگانه خدمات بهزیستی در جنگ تحمیلی سوم گفت: در کنار تأمین نیازهای اساسی، صیانت از افرادی که در اختیار ما هستند از اولویتهای اصلی است. سازمان بهزیستی در کنار زندان تنها نهادی است که بنا به مأموریت خود امکان نگهداری شبانهروزی افراد را دارد.
وی اظهار داشت: اکنون حدود پنج هزار و ۲۰۰ مرکز در کشور فعال است که بهصورت شبانهروزی از کودکان خیابانی، سالمندان، بیماران روان، افراد دارای معلولیت، کودکان و شیرخوارگان و گروههای کاهش آسیب نگهداری میکنند و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش این مراکز هستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بسیاری از این مراکز در معرض آسیب قرار داشتند، تصریح کرد: با رویکردی جهادی، کارکنان اجازه ندادند حملات به این مراکز آسیبی به مقیمان وارد کند و در روزهای ابتدایی جنگ، حدود ۱۸۰ مرکز در سطح کشور جابهجا شد، ۲۴ هزار نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۲۲ هزار نفر نیز با رویکرد خانوادهمحوری به خانوادهها سپرده شدند. این رویکرد یکی از هشت رویکرد تقویتشده سازمان در دوران جنگ بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه توانبخشی نیز حدود هزار مرکز بهصورت روزانه خدمات توانبخشی از راه دور ارائه کردند و گروههای توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR برای کمک به مردم در محلات تقویت شدند.
۹۵ هزار خدمات روانشناختی در ایام جنگ
حسینی با اشاره به خدمات روانشناختی افزود: سامانه ۱۴۸۰ (صدای مشاور) بهصورت شبانهروزی و رایگان فعال بوده و بیش از ۹۵ هزار خدمت روانشناختی ارائه کرده است که بیش از ۶ هزار مورد آن مرتبط با عوارض ناشی از جنگ برای گروههایی مانند کودکان، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران مزمن بوده است.
وی درباره عملکرد اورژانس اجتماعی نیز گفت: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهصورت شبانهروزی فعال بوده و بیش از ۵۵ هزار خدمت در سطح کشور ارائه داده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار تیم عملیاتی وارد میدان شدند که بیش از ۳ هزار مأموریت مرتبط با جنگ را انجام دادند و در این ایام وظایف ما در این بخش مضاعف شد.
۲۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی مردم به بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت گروههای اجتماع محور اظهار کرد: گروههای توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR، محب، همیار سلامت روانی اجتماعی و همیار زنان سرپرست خانوار بیش از ۶۰ هزار خدمت مشاوره حضوری و توانبخشی ارائه کردند. همچنین ۴۰ هزار خانوار آموزشهای توانمندسازی و تابآوری دریافت کردند و اقدامات گستردهای مانند تعمیر منازل آسیبدیده، تخلیه و اسکان اضطراری، کمک به درمان ۱۲ هزار نفر، توزیع ۶۰ هزار دست البسه و تأمین بیش از ۴۰ میلیارد تومان کمک نقدی انجام شد که مجموع کمکهای نقدی در کشور به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
حسینی یکی دیگر از محورهای فعالیت بهزیستی در ایام جنگ را خدمات مشارکتی دانست و گفت: در قالب پویشهای مردمی، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی جمعآوری شد و بیش از ۱۴۰ هزار بسته غذایی تأمین و توزیع شد که نشاندهنده همراهی مردم با بهزیستی در سختترین شرایط است.
وی افزود: در بخش فعالیتهای اجتماعمحور نیز بیش از ۳ هزار گروه فعال بودند و بیش از ۱۶ هزار داوطلب جدید در ایام جنگ به این گروهها اضافه شدند. این گروهها نقش مهمی در ایجاد آرامش، توانمندسازی و افزایش تابآوری مردم ایفا کردند و ۴۵ هزار خانوار را آموزش دادند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: همچنین گروههای همتای زنان سرپرست خانوار با اختصاص ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار شکل گرفتهاند و این گروههای اجتماعمحور میتوانند در محلات نقش پیونددهنده، ایجاد ارتباط و ارائه خدمات را ایفا کنند، اقداماتی که به گفته وی از جلوههای ارزشمند و معجزهآسای فعالیتهای اجتماعی در ایام جنگ به شمار میرود.
حسینی با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه تولید محتوا و فعالیتهای بینالمللی در ایام جنگ گفت: در حوزه تولید محتوا خدمات گستردهای ارائه شد و بیش از ۴۶ هزار محتوای تخصصی در سراسر کشور برای گروههای مختلف از جمله کودکان، سالمندان، بیماران مزمن، افراد دارای معلولیت، عموم مردم و زنان باردار تولید شد. همچنین ۷۰ دستورالعمل برای مراکز بهزیستی بهروزرسانی شد.
وی افزود: در کنار این اقدامات برای سازمانهای بینالمللی نیز شکواییههایی تنظیم و ارسال شد و تلاش کردیم ارتباط خود را با مجامع خیرین حفظ کنیم. در همین راستا، در جلسات این مجامع شرکت کردیم تا بتوانیم کمکهای آنان را بهصورت نظاممند در این شرایط جذب و هدایت کنیم. اینها بخشی از فعالیتهایی است که نشان میدهد سازمان بهزیستی در میدان خدمت، حضوری زنده و مستمر داشته است.
وی با قدردانی از کارکنان بهزیستی، تصریح کرد: در این ایام هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات احساس نشد، بهویژه در تهران که همکاران با حضور میدانی و فداکارانه نقشآفرینی کردند و جای تقدیر دارد.