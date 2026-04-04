وزیر علوم در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛
شهادت ۵ استاد و ۶۰ دانشجو در جنگ رمضان/ حمله به بیش از ۳۰ دانشگاه
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جنگ رمضان ۵ استاد دانشگاه و بیش از ۶۰ دانشجوی ما شهید شدند. همچنین بیش از ۳۰ دانشگاه مورد حمله مستقیم قرار گرفتند.
او افزود: باور نکردنی است که در چنین عصری که به ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر معروف بود، بدبهیترین حقها پایمال میشود و به آنها تجاوز میشود.
سیمایی صراف تصریح کرد: به موجب اسناد بین المللی، حمله به زیرساخت ها که مورد نیاز شهروندان است، نه تنها نقض حقوق بین المللی است، بلکه جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
وزیر علوم گفت: گویا دشمن ما به عصر حجر بازگشته است، نه اینکه ما از عصر حجر آمده باشیم. دشمنی که ریشه ای در تاریخ و فرهنگ ندارد، بدتر از عصر حجر عمل می کند و به مراکز علمی حمله می کند.
وی در ادامه تاکید کرد: جا دارد از دانشگاهیان خارجی تشکر بکنم؛ حقیقتاً ما در این روزها شاهد اظهار همدردی بسیاری از وزرای علوم خارجی بودیم. من با همتایان خود در چند کشور صحبت کردم، همه آنها این حملات را مصداق توحش، جنایت و تجاوز یک جانبه و غیرقانونی میدانند.
سیمایی صراف افزود: از دانشجویان و استادان خارجی که بیانیه منتشر کردند و همچنین از دانشگاههای خارجی که با ما مکاتبه کردند، سپاسگزارم. اما از آنها میخواهم که با جدیت بیشتر کنشگری فعالانهتری داشته باشند و این دشمن وحشی حجری و متعلق به عصر حجر را به زانو در بیاورند و اقدامی بکنند که بازدارنده باشد و دیگر ما شاهد حمله به موسسات غیرنظامی و علمی نباشیم.
وزیر علوم متذکر شد: امروز نوبت ایران است فردا معلوم نیست نوبت کدام دانشگاه باشد. این توحش پایان ناپذیر است مگر اینکه خود دانشگاهیان اقدام بکنند.