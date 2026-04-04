آغاز مرحله چهارم طرح کالابرگ از امروز

به گزارش ایلنا، تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰.۱ و ۲ است از امروز می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

زمان‌بندی برداشت کالابرگ الکترونیکی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ بر مبنای رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار پیش بینی شده است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، برنج، روغن، قند و شکر، ماکارونی و حبوبات، محصولات کشاورزی و میوه و تره بار است و هیچ محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ قابل استفاده است و اعتبار کالابرگ فروردین ۱۴۰۵ نیز تا پایان اردیبهشت ماه معتبر خواهد بود.

وزارت تعاون از خانوارها خواسته صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V. Refah اعتماد و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

در طرح کالابرگ الکترونیک که با هدف تثبیت قدرت خرید ایرانیان و پوشش همه اقشار در حال اجراست، اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی طی چهار ماه دی، بهمن، اسفند ۱۴۰۴ و فروردین سال ۱۴۰۵ به صورت یکجا و اعتباری برای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.

برابر اعلام بانک مرکزی منابع مورد نیاز چهارمین مرحله کالا برگ یک میلیون تومانی از محل مجوز قبلی رهبر شهید انقلاب (ره) و با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان تامین شده است.

