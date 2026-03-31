نامگذاری مدرسه‌ای در کوفه به عنوان «شجره طیبه»
مدیر آموزش و پرورش کوفه اظهار کرد: به یاد شهدای دانش آموز شهر میناب، مدرسه‌ای در آینده نزدیک در کوفه افتتاح می‌شود که جهت زنده نگه داشتن یاد این شهدا، نام آن را «شجره طیبه» می‌گذاریم.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید سعید سیدین؛ سرکنسول کشورمان در نجف اشرف، در روز دوشنبه میزبان مدیر آموزش و پرورش کوفه، «جاسم العامری» و جمعی از کادر آموزشی نجف بود. 

در جریان این جلسه که به پاسداشت یاد شهید آیت الله خامنه‌ای و شهدای دانش آموز میناب برگزار شد، سعید سیدین با قدردانی از همبستگی مردم عراق با ایران و سیل کمک‌های ارسالی به کشورمان، توضیح دادند که طی جنگ رمضان تا پایان روز سی ام، متاسفانه ۲۵۲ دانش آموز و معلم شهید، و بیش از ۱۸۰ تن زخمی شده اند. 

جاسم العامری، با قرائت فاتحه برای شهدای جنگ رمضان، ضمن ابراز تاسف شدید از حمله به مدرسه میناب، تأکید کرد: به یاد شهدای دانش آموز این شهر، مدرسه‌ای در آینده نزدیک در کوفه افتتاح می‌شود که جهت زنده نگه داشتن یاد این شهدا، نام آن را «شجره طیبه» می‌گذاریم و اسامی و تصاویر دانش آموزان آن مدرسه را نصب خواهیم کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
