به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید سعید سیدین؛ سرکنسول کشورمان در نجف اشرف، در روز دوشنبه میزبان مدیر آموزش و پرورش کوفه، «جاسم العامری» و جمعی از کادر آموزشی نجف بود.

در جریان این جلسه که به پاسداشت یاد شهید آیت الله خامنه‌ای و شهدای دانش آموز میناب برگزار شد، سعید سیدین با قدردانی از همبستگی مردم عراق با ایران و سیل کمک‌های ارسالی به کشورمان، توضیح دادند که طی جنگ رمضان تا پایان روز سی ام، متاسفانه ۲۵۲ دانش آموز و معلم شهید، و بیش از ۱۸۰ تن زخمی شده اند.

جاسم العامری، با قرائت فاتحه برای شهدای جنگ رمضان، ضمن ابراز تاسف شدید از حمله به مدرسه میناب، تأکید کرد: به یاد شهدای دانش آموز این شهر، مدرسه‌ای در آینده نزدیک در کوفه افتتاح می‌شود که جهت زنده نگه داشتن یاد این شهدا، نام آن را «شجره طیبه» می‌گذاریم و اسامی و تصاویر دانش آموزان آن مدرسه را نصب خواهیم کرد.

انتهای پیام/