پرداخت تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۳۰ میلیارد ریال به واحدهای صنفی خسارت‌دیده تهران از جنگ

​مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از پرداخت بخشی از خسارات وارده جنگ آمریکایی - صهیونی به واحدهای صنفی شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی اقوامی پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: فرآیند پرداخت بخشی از خسارات واحدهای صنفی از هفته آینده با تامین اعتبار از سوی بنیاد علوی و مشارکت شهرداری و اتاق اصناف تهران در معرفی واحدهای آسیب دیده آغاز خواهد شد. 

وی افزود: با تامین اعتبار بنیاد اقتصادی علوی، تسهیلات ۲ تا ۳۰ میلیار دریالی با کارمزد چهاردرصد برای واحد‌های صنفی خسارت دیده در نظر گرفته شده که پس از ارزیابی و تعیین خسارت در واحدهای مدیریت بحران مناطق شهرداری تهران، از سوی بنیاد علوی پرداخت می‌شود. 

به گزارش شهر، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه مالکان واحدهای صنفی خسارت دیده می‌بایست جهت ارزیابی خسارات به واحدهای مدیریت بحران مناطق شهرداری مراجعه کنند، گفت: امیدواریم با برنامه‌های پیش بینی شده از سوی شهرداری تهران، بنیاد علوی و اتاق اصناف، توانمندسازی اقتصادی واحدهای صنفی خسارت دیده به شکل مطلوبی اجرایی شود.

