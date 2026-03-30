خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان درخصوص نحوه برگزاری کلاس‌های آموزشی

اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان درخصوص نحوه برگزاری کلاس‌های آموزشی
کد خبر : 1767292
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان در خصوص نحوه برگزاری کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی این دانشگاه، اطلاعیه‌ای صادر کرد. 

متن این اطلاعیه به شرح زیر است: 

با عنایت به تداوم تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشور عزیزمان؛ به استناد اطلاعیه مورخ ۹ فروردین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری تمامی کلاس‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در کلیه مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی و از طریق سامانه Lms دانشگاه برگزار خواهد شد. 

ضروری است مدیران محترم دانشگاه‌های استانی تمهیدات لازم جهت برگزاری کلاس‌های برخط را فراهم نموده و اطلاع‌رسانی مناسب نیز به دانشجویان و اساتید صورت گیرد. 

همکاران محترم جهت اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص نحوه اجرای کارورزی و فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به بخشنامه ارسالی امروز (۱۰ فروردین ۱۴۰۵) به استان‌ها مراجعه نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار