اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان درخصوص نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان در خصوص نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی و فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه، اطلاعیهای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با عنایت به تداوم تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشور عزیزمان؛ به استناد اطلاعیه مورخ ۹ فروردین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری تمامی کلاسهای درسی دانشگاه فرهنگیان در کلیه مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی و از طریق سامانه Lms دانشگاه برگزار خواهد شد.
ضروری است مدیران محترم دانشگاههای استانی تمهیدات لازم جهت برگزاری کلاسهای برخط را فراهم نموده و اطلاعرسانی مناسب نیز به دانشجویان و اساتید صورت گیرد.
همکاران محترم جهت اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص نحوه اجرای کارورزی و فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به بخشنامه ارسالی امروز (۱۰ فروردین ۱۴۰۵) به استانها مراجعه نمایند.