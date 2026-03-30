به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان در خصوص نحوه برگزاری کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی این دانشگاه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با عنایت به تداوم تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به کشور عزیزمان؛ به استناد اطلاعیه مورخ ۹ فروردین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری تمامی کلاس‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در کلیه مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی و از طریق سامانه Lms دانشگاه برگزار خواهد شد.

ضروری است مدیران محترم دانشگاه‌های استانی تمهیدات لازم جهت برگزاری کلاس‌های برخط را فراهم نموده و اطلاع‌رسانی مناسب نیز به دانشجویان و اساتید صورت گیرد.

همکاران محترم جهت اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص نحوه اجرای کارورزی و فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به بخشنامه ارسالی امروز (۱۰ فروردین ۱۴۰۵) به استان‌ها مراجعه نمایند.

