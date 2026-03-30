فراخوان جهاددانشگاهی برای جذب داوطلبان دانشجویی جهت حمایت از آسیبدیدگان جنگ
سازمان دانشجویان ایران و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی از دانشجویان دغدغهمند و مسئولیتپذیر برای مشارکت در پویش حمایت از آسیبدیدگان جنگ رمضان دعوت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی جهاددانشگاهی، دانشجویان علاقهمند میتوانند در حوزههای مختلف از جمله فعالیتهای امدادی، بازسازی و امور عمرانی، خدمات مشاورهای و حمایتی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین رسانه و تولید محتوا بهعنوان داوطلب دانشجویی همکاری کنند.
این فراخوان با هدف شناسایی ظرفیتهای داوطلبانه دانشجویان منتشر شده و در صورت نیاز به هماهنگی فعالیتها، با افراد ثبتنامکننده تماس گرفته خواهد شد.
روشهای ثبتنام:
۱) تکمیل فرم در شهر دانشجو:
https://studentcity.ir/studentcity_events/فراخوان-ثبت-نام-داوطلبان-دانشجویی/?event=۴۶۱۱۹،
۲) ارسال اطلاعات در پیامرسان بله:
@isojd_ac