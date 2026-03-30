خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان جهاددانشگاهی برای جذب داوطلبان دانشجویی جهت حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ
کد خبر : 1767048
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان دانشجویان ایران و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی از دانشجویان دغدغه‌مند و مسئولیت‌پذیر برای مشارکت در پویش حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ رمضان دعوت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جهاددانشگاهی، دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های امدادی، بازسازی و امور عمرانی، خدمات مشاوره‌ای و حمایتی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین رسانه و تولید محتوا به‌عنوان داوطلب دانشجویی همکاری کنند. 

این فراخوان با هدف شناسایی ظرفیت‌های داوطلبانه دانشجویان منتشر شده و در صورت نیاز به هماهنگی فعالیت‌ها، با افراد ثبت‌نام‌کننده تماس گرفته خواهد شد. 

روش‌های ثبت‌نام: 

۱) تکمیل فرم در شهر دانشجو: 

https://studentcity.ir/studentcity_events/فراخوان-ثبت-نام-داوطلبان-دانشجویی/?event=۴۶۱۱۹، 

۲) ارسال اطلاعات در پیام‌رسان بله: 

@isojd_ac

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار