به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جهاددانشگاهی، دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های امدادی، بازسازی و امور عمرانی، خدمات مشاوره‌ای و حمایتی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین رسانه و تولید محتوا به‌عنوان داوطلب دانشجویی همکاری کنند.

این فراخوان با هدف شناسایی ظرفیت‌های داوطلبانه دانشجویان منتشر شده و در صورت نیاز به هماهنگی فعالیت‌ها، با افراد ثبت‌نام‌کننده تماس گرفته خواهد شد.

روش‌های ثبت‌نام:

۱) تکمیل فرم در شهر دانشجو:

https://studentcity.ir/studentcity_events/فراخوان-ثبت-نام-داوطلبان-دانشجویی/?event=۴۶۱۱۹،

۲) ارسال اطلاعات در پیام‌رسان بله:

@isojd_ac

