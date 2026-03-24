دستگیری وطنفروش متصل به شبکههای معاند در شهرستان لامرد
فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از دستگیری یک نفر وطن فروش مرتبط با شبکههای معاند در یکی از بخشهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس فارس در روز سهشنبه چهارم فروردین، حسن امجدیان، فرمانده انتظامی لامرد گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و فنی، یک نفر که با برقراری ارتباط با شبکههای معاند، اطلاعات زیرساختهای حساس نفتی و نظامی کشور را در اختیار آنان قرار داده بود، شناسایی و دستگیر شد.
وی تصریح کرد: فرد دستگیر شده در اعترافات خود صراحتا به ارسال اطلاعات مهم و حساس برخی مراکز نفتی برای شبکههای معاند نظام جمهوری اسلامی در جنگ آمریکایی _صهیونی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی لامرد در پایان با اشاره به اینکه تحقیقات از متهم همچنان ادامه دارد، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اطلاعاتی در خصوص فعالیت، رفت و آمدهای مشکوک افراد را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند.