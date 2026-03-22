اعلام محدودیتهای ترافیکی نوروز در ۲۵ محور اصلی کشور
رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن تبریک سال جدید به هموطنان با اشاره به برنامهریزیهای ویژه پلیس راهور برای ایام نوروز اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به اینکه محدودیتهای ترافیکی نوروز بنا بر صلاحدید پلیس راه و راهور و با توجه به شرایط ویژه کشور (جنگی) ممکن است در طول ایام نوروز تغییر یا لغو شود، گفت: این محدودیتها و ممنوعیتها برای کنترل حجم ترافیک در جادهها و ارتقای ایمنی مسافران برنامهریزی شده است.
وی در ادامه گفت: عبور و مرور انواع موتورسیکلت در تمامی آزادراهها و بزرگراهها، از جمله محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و سایر محورهای حساس ممنوع است. همچنین، در تمامی محورهای برونشهری طرح ممنوعیت و محدودیت برای انواع تریلر و کامیون اجرا میشود.
رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: تردد خودروهای حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی، محمولات بهداشتی، کودهای شیمیایی، ضدعفونیکننده و کالاهای اساسی (گندم، جو، برنج و سایر موارد دارای مجوز از پلیس راه راهور فراجا) از این محدودیتها مستثنی بوده و تنها در جادههایی که مقررات یکطرفه شدن اجرا میشود، محدودیت اعمال خواهد شد.
وی تأکید کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای حاملین مواد سوختی، بهداشتی و کالای اساسی در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در کلیه محورهای برونشهری کشور ممنوع است.
جزئیات محدودیتهای ترافیکی در ۲۵ محور اصلی
وی با اشاره به جزئیات محدودیتها در ۲۵ محور اصلی، گفت: تردد در محور کرج – چالوس برای انواع تریلر، کامیون و کامیونت در دو جهت کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.
پیشبینی محدودیت تردد در صورت پرحجم بودن ترافیک در روزهای پنجشنبه، سهشنبه و چهارشنبه (۶، ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۴۰۵)، از ساعت ۱۰:۰۰ صبح، انسداد کامل مسیر مرزنآباد به تهران (شمال به جنوب) میباشد. از ساعت ۱۲:۰۰، از ابتدای پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز مسیر یکطرفه به سمت چالوس و پایان محدودیتها از ساعت ۲۴:۰۰ و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه میشود.
سردار حسینی در خصوص اعمال محدودیت جنوب به شمال و محدودیتهای قطعی، تصریح کرد: روزهای سهشنبه، جمعه و جمعه (۴، ۷ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۵)، از ساعت ۸:۰۰ صبح، اعمال محدودیت از ابتدای آزادراه تهران – شمال به مقصد چالوس؛ از ساعت ۹:۰۰: از ابتدای پل زنگوله محدودیت تردد اعمال میشود. از ساعت ۱۱:۰۰، مسیر مرزنآباد به تهران یکطرفه خواهد بود.
به گفته سردار حسینی با پایان طرح، ساعت ۲۴:۰۰، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه میشود.
وی با اشاره به پیشبینی محدودیت تردد در صورت پرحجم بودن ترافیک، اظهار کرد: روزهای دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۳، ۵، ۸، ۱۳ و ۱۵ فروردین ۱۴۰۵)، از ساعت ۱۰:۰۰ صبح، مسیر آزادراه تهران – شمال به مقصد چالوس محدود میشود. از ساعت ۱۱:۰۰، از ابتدای پل زنگوله محدودیت اعمال میگردد. از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر مرزنآباد به تهران یکطرفه خواهد بود. پایان طرح، ساعت ۲۴:۰۰، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه میشود.
وی با اشاره به محور هراز، گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت (به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی) از رودهن به آمل و بالعکس از ساعت ۶:۰۰ صبح سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ تا ساعت ۷:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵ ممنوع میباشد. همین محدودیت از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه ۶ فروردین تا ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: درصورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید ماموران پلیس راه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در محدوده پل تا پلیس راه لاریجان و در صورت نیاز از آبعلی و سه راهی محراباد به سمت شمال اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به محور تهران – فیروزکوه قائمشهر، تصریح کرد: تردد انواع تریلر از مسیر قائمشهر – فیروزکوه – تهران و بالعکس از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ساعت ۲۴:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه و سهشنبه ۱، ۲، ۳ و ۴ فروردین ممنوع است و این محدودیت در صورت افزایش حجم ترافیک قابل اعمال خواهد بود.
رئیس راهور فراجا در خصوص آزادراه قزوین – کرج، بیان کرد: تردد انواع تریلر و کامیون از مسیر کرج به قزوین از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ساعت۲۴:۰۰در تاریخهای ۱، ۲، ۷، ۸، ۱۳ و ۱۴ فروردین ممنوع است.
وی در ادامه به محور قدیم قزوین – رشت پرداخت و گفت: تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ در تاریخهای ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ممنوع است.
سردار حسینی در خصوص محور اردبیل – آستارا، گفت: تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ در تاریخهای ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ فروردین ممنوع میباشد.
وی در خصوص محور آزادراهی مشهد – قوچان – سبزوار – تربت حیدریه، اظهار کرد: تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر رفت و برگشت از ساعت ۷:۰۰صبح تا ۲۲:۰۰در
خانم رمضانعلی: تاریخهای ۱، ۲، ۳ و ۴ فروردین ممنوع است.
رئیس راهور فراجا در خصوص محورهای فاروج – شیروان – بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان، عنوان کرد: تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر رفت و برگشت از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ در تاریخهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ فروردین ممنوع میباشد.
سردار حسینی در خصوص محور گلوگاه – گرگان – جنگل گلستان – چمن بید، گفت: تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر رفت و برگشت از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ در تاریخهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ فروردین ممنوع است.
وی در خصوص محور یزد – طبس – اصفهان – بیرجند – قائن، گفت: تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۷:۰۰ صبح ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ساعت ۷:۰۰ صبح ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ممنوع میباشد.
رئیس پلیس راهور در خصوص محورهای استان بوشهر، گفت: در کلیه محورهای اصلی تردد انواع کامیون و کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ۲۵ اسفند تا ساعت ۲۴:۰۰ روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ممنوع میباشد.
همچنین در محور دالکی – کنار تخته – بوشهر – شیراز: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از ۲۵ اسفند تا پایان ۱۵ فروردین ممنوع میباشد.
وی در خصوص محور ساحلی بوشهر – بندر ریگ – گناوه، اضافه کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از ۲۵ اسفند تا پایان ۱۵ فروردین ممنوع میباشد.
به گفته سردار حسینی تردد کلیه اتوبوسها در محور خرمآباد – پلدختر ممنوع است و مسیر جایگزین، آزادراه خرمآباد – پل زال اعلام شد.
رئیس راهور فراجا در خصوص محورهای قدیم کاشان – قم و بالعکس، اراک – قم قدیم، قم – تهران و بالعکس، تاکید کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین شامل تریلر، کامیون و کامیونت از ساعت ۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در تاریخهای ۴، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ ممنوع میباشد.
به گفته سردار حسینی در محورهای استان کرمان – کرمان – شهداد – نهوندان، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع شده است. همچنین محدودیت ویژه، در خصوص محور کرمان – شهداد و بالعکس در تاریخ ۱۳ فروردین از ساعت ۷:۰۰تا ۱۴:۰۰ اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به محور نائین – انارک – خور – طبس، تصریح کرد: تردد انواع کامیون و کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع میباشد.
به گفته رئیس پلیس راهور فراجا در محور ایذه – شهرکرد، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از ۲۵ اسفند تا پایان ۱۵ فروردین ممنوع شده است.
در ادامه سردار حسینی در خصوص محور یاسوج – اصفهان – بابامیدان – گچساران – نورآباد – گچساران – بهبهان – پاناوه – دهدشت، گفت: تردد انواع تریلر و کامیون در دو بازه زمانی، از ساعت ۷:۰۰ صبح ۶ فروردین تا ساعت ۲۴:۰۰روز ۷ فروردین و از ساعت ۷:۰۰ صبح ۱۱فروردین تا ساعت ۲۴:۰۰ روز ۱۴ فروردین ممنوع است.
به گفته سردار حسینی در محور جیرفت – کرمان، تردد انواع تریلر، کامیون، کامیونت و اتوبوس از ۲۵ اسفند تا پایان ۱۵ فروردین ممنوع شده است. و در محورهای استان خراسان جنوبی؛ محور طبس – دیهوک، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین، ساعت ۲۴:۰۰ تا ۵:۰۰ صبح ممنوع میباشد و در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ فروردین محدودیت شبانهروزی اعمال خواهد شد.
وی در خصوص محور آرینشهر – سه راهی روم، گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در تاریخ ۱۴ فروردین تا ساعت ۲۲:۰۰ ممنوع میباشد.
رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص محورهای استان فارس (شمال)، گفت: این محورها شامل محور کوهچنار – نورآباد – گچساران و بالعکس، کازرون – بوشهر و بالعکس، فیروزآباد – جنتشهر و بالعکس و آزادراه شیراز – اصفهان است. در این محورها تردد انواع تریلر و کامیون در دو بازه زمانی، از ساعت ۷:۰۰ صبح ۲۹ اسفند تا ساعت ۲۴:۰۰ روز ۵ فروردین و از ساعت ۷:۰۰ صبح ۱۲ فروردین تا ساعت ۷:۰۰صبح ۱۶ فروردین ممنوع است.
وی با اشاره به محورهای استان آذربایجان شرقی، محور قدیم بستانآباد – میانه، عنوان کرد: تردد انواع تریلر و کامیون از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ممنوع شدهاست. در محور قدیم مراغه – رود؛ تردد انواع کامیون از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ممنوع شده است و رانندگان موظف به استفاده از جادههای جایگزین هستند.
سردار حسینی در خصوص محورهای استان هرمزگان، گفت: تردد انواع کشندههای حامل گاز و مواد سوختی در طول ایام نوروز، یعنی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، در زمان تاریکی هوا ممنوع است. تردد کامیونهای کشنده به جز مواد سوختی و فاسد شدنی به جزیره قشم از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع شده است.
وی در خصوص محور فشم، بیان کرد: از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در ایام طرح نوروزی (۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵)، در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید ماموران پلیس راه، محدودیت مقطعی به صورت یک طرفه از انتهای محور پل حاجی(پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.
به گفته سردار حسینی در محورهای استان کردستان؛ محور جدید سنندج – مریوان، تردد انواع کامیون و کامیونت از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان ۱۵ فروردین ممنوع میباشد. همچنین در محور سقز – مریوان، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از ۲۹ اسفند تا پایان روز ۱۵ فروردین ممنوع میباشد.
رییس پلیس راهور کل کشور در خصوص محدودیت تردد خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی، گفت: ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی از ساعت ۷:۰۰صبح روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ساعت ۷:۰۰صبح روز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵ و از ساعت ۷:۰۰صبح روز سهشنبه ۱۱ فروردین تا ۷:۰۰صبح روز شنبه ۱۵ فروردین ممنوع میباشد. خودروهای مذکور در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۴۰۵ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعت شب ملزم به توقف در محلهای ایمن هستند.
سردار حسینی، با تأکید بر ضرورت کنترل و مدیریت هوشمندانه ترافیک، اعلام کرد: در صورت ضرورت، پلیس راهور فراجا این امکان را دارد تا محدودیتهای ترافیکی پیشبینی نشده را به صورت مقطعی و منطقهای اعمال کرده و تصمیمات مقتضی را با رعایت زمان کافی برای اطلاعرسانی اتخاذ نماید.
این مقام انتظامی با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت جابهجایی ایمن و مستمر کالاهای اساسی، سوخت و اقلام معیشتی، تأکید کرد: تردد ناوگان حمل و نقل این اقلام در طول اجرای طرح نوروزی در تمامی محورهای مواصلاتی، صرفاً با رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای ایمنی انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه، با تأکید بر ضرورت ارتقاء ایمنی و روانسازی جریان ترافیک، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن برنامهریزی دقیق زمان حرکت، مسیرهای جایگزین را بررسی کرده و از رانندگی در شرایط خستگی یا خوابآلودگی خودداری کنند، رعایت فاصله ایمنی و پرهیز از استفاده تلفن همراه حین رانندگی، از اصول اساسی کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در جادهها است.