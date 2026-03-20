توصیههای تغذیه ای برای مبتلایان به فشار خون در ایام جنگی
استرس دوران جنگ می تواند کنترل فشار خون را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، استرس سبب افزایش فشار خون میشود و میتواند سلامت را به خطر بیندازد. مبتلایان به فشار خون میبایست نسبت به مصرف تنقلات حاوی نمک اگاه باشند. به دلیل شرایط جنگی و ماندن در خانه، استفاده از تنقلات به خصوص اسنکها، تخمه و موادغذایی صنعتی بیشتر میشود؛ شرایطی که میتواند سبب افزایش فشار خون شود. بنابراین میبایست از مصرف تنقلاتی که حاوی نمک بالا هستند، خودداری کرد.
انجام ورزش روزانه به کاهش استرس این دوران و کنترل بهتر فشار خون کمک می کند.
تغذیه نیز حائز اهمیت است. مصرف سبزیجات به دلیل داشتن منیزیم به کنترل فشار خون و کاهش استرس شما کمک می کند.
همچنین به جای نمک از چاشنیهایی مانند سبزیهای معطر تازه یا خشک مانند نعناع، مرزه، ترخون، ریحان، سیر، لیموترش تازه و آب نارنج یا آبغوره بدون نمک برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک استفاده شود.
به دلیل شرایط جنگی و تعطیلی ایام نوروز برخی از افراد به دلیل دیر خوابیدن در شب ، در ساعات ظهر یا بعد از ظهر از خواب بیدار میشوند و قرصهایی که باید صبح مصرف شود را ظهر به بعد مصرف میکنند؛ این تغییر و نامنظمی در مصرف قرص ها میتواند کنترل فشار خون شما را بهم بریزد و تبعات خطرناکی داشته باشد.
مصرف لبنیات نیز نباید به دست فراموشی سپرده شود. مواد لبنی به دلیل داشتن کلسیم میتواند در کنترل فشار خون موثر باشد. نکته مهم این است که از دوغهای صنعتی به دلیل نمک زیاد میبایست اجتناب کرد و پنیر نیز ۲۴ ساعت قبل از مصرف در آب قرار داد تا نمک آن کاهش یابد. همچنین در وعده صبحانه از گوجهفرنگی در کنار پنیر استفاده کرد، گوجهفرنگی می تواند به کنترل فشار خون به دلیل داشتن ویتامین C کمک کند.
همچنین باید از مصرف فستفودها خودداری کرد؛ این غذاها حاوی نمک بیش از نیاز هستند و می توانند منجر به افزایش فشار خون شوند.
همچنین توصیه میشود از مصرف مواد غذایی حاوی بکینگ پودر و جوش شیرین بهتر است خودداری کنید چرا که این دو ماده حاوی سدیم بوده و می توانند فشار خون را بالا ببرند.
اجتناب از مصرف الکل و مشروبات الکلی نیز بسیار مهم است؛ این محصولات میتواند فشار خون شما را افزایش دهد و خطرات جدی را برای سلامت ایجاد کنند.
براساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، سنگک و نانهای با ارد کامل ، بهترین نان برای مصرف است و از مصرف نان لواش، تافتون یا نانهای سفید میبایست اجتناب کرد.
مصرف غذاهای چرب و مواد غذایی مثل سرشیر ، خامه، لبنیات پر چرب ،کله پاچه ،کره حیوانی و پنیر پیتزا و ارده به هیچ وجه توصیه نمیشود. غذاهای چرب می تواند فشار خون را بالا ببرند.
به دلیل کم شدن فعالیت بدنی میزان سوختن انرژی کاهش مییابد و همین امر منجر به افزایش وزن میشود. افزایش وزن میتواند فشار خون شما را افزایش و کنترل فشار خون را بهم بزند.