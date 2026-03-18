به گزارش ایلنا، این مرحله با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوزهای باقیمانده آزمون شهریور ماه برگزار می‌شود.

ثبت‌نام داوطلبان از روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به درگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir نسبت به ثبت‌نام و انتخاب شغل‌محل اقدام کنند.

تمامی داوطلبانی که در آزمون کتبی مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت شرکت کرده‌اند، در صورتی که به عنوان پذیرفته‌شده نهایی به دستگاه اجرایی معرفی نشده باشند و حدنصاب نمره کتبی را کسب کرده باشند، امکان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت را خواهند داشت.

