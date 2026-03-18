آغاز ثبتنام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت بهداشت
ثبتنام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت بهداشت آغاز شد.
به گزارش ایلنا، این مرحله با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوزهای باقیمانده آزمون شهریور ماه برگزار میشود.
ثبتنام داوطلبان از روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز سهشنبه ۱۱ فروردینماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به درگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir نسبت به ثبتنام و انتخاب شغلمحل اقدام کنند.
تمامی داوطلبانی که در آزمون کتبی مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت شرکت کردهاند، در صورتی که به عنوان پذیرفتهشده نهایی به دستگاه اجرایی معرفی نشده باشند و حدنصاب نمره کتبی را کسب کرده باشند، امکان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت را خواهند داشت.