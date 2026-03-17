دعوت سردار رادان از مردم برای تداوم حضور در میدان؛ چهارشنبه شب میدان را اصلا خالی نکنید
فرمانده کل انتظامی کشور از مردم برای تداوم حضور در میدان دعوت کرد و گفت: مردم خیابانها را خالی نکنید.
به گزارش ایلنا، سردار «احمدرضا رادان» در تجمع مردمی روز گذشته، خطاب به مردم حاضر در میدان دفاع از نظام و انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران، نشان دادند که اهل کوفه نیستند و ولی امر خود را تنها نمیگذارند، برای این افتخار، سرتان را بالا بگیرید و به خودتان افتخار کنید، از خدای خود بخواهید این روحیه را هرگز از اندیشهتان پاک نکند.
فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: امروز در دل غم از دست دادن آقا و مولایمان را داریم، قلبمان پر درد است که آقا و مولایمان «سید علی» را از دست دادهایم اما استواریم که مسیر «سیدعلی» را حضرت آیت الله «سید مجتبی خامنهای» عزیز ادامه میدهد.
وی تاکید کرد: استواریم برای اینکه ایران و اسلام را «استوار» نگه داریم.
سردار رادان خطاب به مردم ادامه داد: دشمن از شما مردم به شدت عصبانی و ناراحت است، دشمن گمان میکرد با شهادت حضرت آقا و فرماندهان، مردم کنار میکشند و عدهای به خیابان میآیند و انقلاب از دست میرود! اما دشمن فهمید که نفهمیده.
وی خطاب به مردم بیان کرد: شما امروز در خیابان هستید برای پایداری دین، مکتب «سیدعلی» و مکتب امام «روح الله».
سردار رادان با طرح درخواستی از مردم مطرح کرد: یک خواهش؛ احساس خستگی اصلا به خود راه ندهید، مردم میدان را اصلا خالی نکنید (مخصوصا فردا شب)، فردا شب؛ شب تعیین کنندهای برای ما است.
به گزارش پلیس، فرمانده کل انتظامی کشور در اهمیت حضور در میدان، از مردم دعوت کرد: فردا شب؛ همهی خیابان ها، همهی میدانها (شاهد حضور مردم) به کوری چشم دشمن.