گشت‌های شبانه پلیس امنیت اقتصادی جهت جلوگیری از هرگونه احتکار
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از فعالیت شبانه روزی گشت‌های ویژه نظارتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش   ایلنا، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید براینکه در هجوم ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده، دد منش و دون صفتی که در قاموس ننگین آنها چیزی جز جنایت به بشریت وجود ندارد، اظهار کرد: در این ایام، خدمتگزاران مردم عزیزمان در نیروی‌های مسلح با قدرت مضاعف ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند و اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به امنیت مردم وارد شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه کارآگاهان این پلیس در گشت‌های مشترک با وزارت صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات، اتاق اصناف، تعزیرات از انبارها، مراکز عرضه کالا، پمپ بنزین‌ها سرکشی و بازدید می‌کنند، افزود: گشت‌های ویژه و مشترک نظارتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا بصورت شبانه روزی و در سراسر کشور انجام می‌شود و در صورت وجود مشکل یا کمبود در صحنه اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای رفع مشکل انجام می‌دهند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در شرایط موجود شاهد همدلی بیش از پیش مردم و حضور پرشور آنان در صحنه هستیم، بیان کرد: فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان عرصه اقتصادی در شرایط فعلی با عملکرد خوب خود اجازه نداده‌اند که در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از تولید، توزیع و عرضه خللی ایجاد شود که تلاش و مجاهدت آنها در این عرصه ستودنی است.

وی با اشاره به اینکه ما قدردان فعالان اقتصادی هستیم که مردانه در میدان حضور دارند، گفت: در شرایط موجود با تلاش دولتمردان و فعالان اقتصادی در حوزه اقتصادی شرایط مطلوبی را شاهد هستیم.

سردار رحیمی با تاکید بر این که هر گونه احتکار و امتناع از عرضه کالا در شرایط موجود خیانت به مردم است، گفت: پلیس امنیت اقتصادی فراجا با قدرت و اقتدار از امنیت اقتصادی مردم دفاع و با جرایم و مفاسد اقتصادی بدون تعلل، اغماض و مسامحه برخورد و مقابله می‌کند.

