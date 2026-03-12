پرداخت حقوق بیش از یک میلیون معلم به همراه افزایش وحق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حقوق بیش از یک میلیون معلم به همراه افزایش وحق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته خبرداد.
به گزارش ایلنا، حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در بحبوحه جنگ رمضان، با حمایت دولت خدمتگزار و پیگیریهای وزیر محترم، حقوق بیش از یک میلیون معلم به همراه افزایش و مابه التفاوت ۶ ماهه ناشی از رتبهبندی جدید بیش از ۲۰۰ هزار معلم پرداخت شد.
وی ادامه داد: همچنین حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته و ۴۰ عنوان پرداخت به روز شده در ۱۰ روز مانده به پایان سال پرداخت شد.