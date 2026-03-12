​پرداخت حقوق بیش از یک میلیون معلم به همراه افزایش وحق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از ​پرداخت حقوق بیش از یک میلیون معلم به همراه افزایش وحق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته خبرداد.

به گزارش ایلنا، حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در بحبوحه جنگ رمضان، با حمایت دولت خدمتگزار و پیگیری‌های وزیر محترم، حقوق بیش از یک میلیون معلم به همراه افزایش و مابه التفاوت ۶ ماهه ناشی از رتبه‌بندی جدید بیش از ۲۰۰ هزار معلم پرداخت شد.

وی ادامه داد: همچنین حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته و ۴۰ عنوان پرداخت به روز شده در ۱۰ روز مانده به پایان سال پرداخت شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
