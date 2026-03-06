جانشین پلیس راه راهور فراجا:
هیچگونه محدودیت یا انسداد ترافیکی در محورهای شمالی اعمال نشده است
جانشین پلیس راه راهور فراجا از تداوم تردد روان در تمامی جادههای کشور بهویژه جادههای شمالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور چالوس بهصورت دوطرفه برقرار است و خودروها از مسیر آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس بدون مشکل در حال تردد هستند.
وی افزود: در دیگر محورهای شمالی از جمله محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت نیز تردد بهصورت روان در جریان است و در حال حاضر گره ترافیکی یا ترافیک سنگینی در این مسیرها مشاهده نمیشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه محدودیت یا انسداد ترافیکی در محورهای شمالی اعمال نشده است، تصریح کرد: با این حال در صورت افزایش حجم تردد در ساعات آینده، ممکن است برای مدیریت بهتر جریان عبور و مرور، محدودیتهای مقطعی ترافیکی در برخی محورهای پرتردد از جمله جاده چالوس اعمال شود که در این صورت اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
سرهنگ محبی در ادامه درباره محورهای مسدود کشور نیز گفت: در حال حاضر برخی محورهای غیرشریانی از جمله مسیرهای پونل–خلخال، هشتگرد–طالقان و پاتاوه–دهدشت مسدود است.
وی اضافه کرد: همچنین تعدادی از محورهای کوهستانی کشور به دلیل شرایط جوی دارای انسداد فصلی هستند که از جمله آنها میتوان به محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه، سیسخت–پادنا و وازک–بلده اشاره کرد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور آزادراه قزوین–زنجان در محدوده خرمدره که روز گذشته به دلیل وقوع حادثه و احتمال ریزش پل مسدود شده بود، همچنان تا زمان انجام ایمنسازیهای لازم از سوی عوامل راهداری بسته است و پس از تأمین ایمنی کامل مسیر، تردد در این محور از سر گرفته خواهد شد.