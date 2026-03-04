رئیس سازمان بهزیستی:
هیچیک از خدمات ضروری به مددجویان در شرایط جنگی متوقف نشده است
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به انجام مکاتبات لازم با وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و بهداشت با هدف تسهیل ترخیص افراد، انجام هماهنگی استانی، پایداری خطوط ارتباطی و تأمین اقلام درمانی در راستای تأمین فوری نیازهای مددجویان در شرایط اضطراری، گفت: روند ارائه هیچیک از خدمات ضروری به مددجویان در شرایط جنگی کشور متوقف نشده است.
وی تاکید کرد: استانها بین اعضای ستاد مدیریت بحران تقسیمبندی شده اند و هر معاونت ستاد بهزیستی مسئولیت سه استان را بر عهده دارد و ارتباط روزانه و مستمری برای دریافت گزارش وضعیت بهزیستی استان برقرار میشود ضمن اینکه جانشین مدیران نیز تعیین شده اند و مجوز مراکز و مؤسساتی که تاریخ انقضای پروانه فعالیتشان فرارسیده بود هم بهصورت خودکار تمدید شده است.
رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: پیش از این در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۴ مکاتبهای برای آمادگی در برابر جنگ احتمالی با استانها انجام و جلسه ویدیوکنفرانسی هم برگزار شد که این آمادگی قبلی به واکنش سریعتر کمک شایانی کرد.