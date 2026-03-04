رئیس سازمان بهزیستی:

هیچ‌یک از خدمات ضروری به مددجویان در شرایط جنگی متوقف نشده است

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به انجام مکاتبات لازم با وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و بهداشت با هدف تسهیل ترخیص افراد، انجام هماهنگی استانی، پایداری خطوط ارتباطی و تأمین اقلام درمانی در راستای تأمین فوری نیازهای مددجویان در شرایط اضطراری، گفت: روند ارائه هیچ‌یک از خدمات ضروری به مددجویان در شرایط جنگی کشور متوقف نشده است.