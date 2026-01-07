سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس مطرح کرد:
تلاش برای احیای سهم یکدرصدی اعتبارات دستگاهها به حوزه زنان
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تلاش ۴ نماینده زن عضو این کمیسیون برای احیای حکم اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاهها به حوزه زنان خبر داد و گفت: نبود حکم بودجهای، کار را دشوار کرده اما با این حال برای تحقق آن تلاش میکنیم.
به گزارش ایلنا، سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه مصوب شده دستگاههای مختلف برای اعمال برخی تغییرات در مرحله دوم بررسی بودجه و بهویژه در جداول، نشستی با نمایندگان برگزار میکنند و در همین راستا، فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز نشستی با معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار کرد.
وی افزود: چند نگرانی جدی در این حوزه وجود دارد؛ نخست اینکه بودجه معاون امور زنان و خانواده بسیار کم و اندک است و دوم اینکه در حوزه زنان، دستگاههای مختلفی ورود میکنند اما به دلیل نبود مرجعیت واحد و فرماندهی مشخص، این بودجهها بهدرستی هزینه نمیشود و عملاً خروجی و نمود ملموسی از آن مشاهده نمیکنیم.
سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: معتقدم ابتدا باید تمام دستگاههایی که در حوزه زنان بودجه دارند، ذیل یک مرجعیت واحد یعنی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ساماندهی شوند و همچنین بودجههایی که در این حوزه هزینه میشود هدفمند باشد تا بتواند زنان را در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی توانمند کند؛ موضوعی که تاکنون بهدرستی محقق نشده و در این زمینه کمکاریهایی وجود داشته است.
فلاحی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش خواهیم کرد با توجه به حضور ۴ نفر از بانوان نماینده در این کمیسیون، حکم مربوط به اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاهها در حوزه زنان را که پیشتر در مجلس یازدهم مصوب شده بود، احیا کنیم؛ متأسفانه برای این موضوع حکمی در بودجه پیشبینی نشده و همین مسئله کار ما را دشوار کرده است، اما با این حال پیگیری آن را ادامه خواهیم داد.
نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: مصلحت کشور ایجاب میکند که به مثلث قدرت توجه شود و یک ضلع این مثلث زنان، ضلع دیگر دیپلماسی خارجی و ضلع سوم نیروهای مسلح هستند و اگر این ۳ حوزه را قدرتمند ببینیم، بهویژه حوزه زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، میتوان کارهای بسیار مؤثری انجام داد.
سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس، یادآور شد: دستگاهها نباید با نگاه رقابتی به یکدیگر بنگرند، بلکه باید رویکردی رفاقتی و همافزا داشته باشند، زنان مسئلهای ملی و متعلق به کل کشور هستند و همه باید کمک کنیم تا این مسئله با تدبیر و برنامهریزی درست حل شود و توانمندیهای زنان کشور بیش از پیش تقویت شود.
به گزارش خانه ملت، فلاحی ادامه داد: با هدفمند کردن بودجه در حوزه زنان میتوانیم به ارتقای جایگاه کشور در رتبهبندیهای جهانی در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دست پیدا کنیم و امیدواریم با همافزایی موجود در حوزه زنان، بتوانیم به نتایج خوبی برای بانوان کشور دست پیدا کنیم.