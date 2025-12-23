خبرگزاری کار ایران
معاونت زنان رئیس‌جمهوری:

رکورد انتصابات بانوان در تصدی مسئولیت‌ها در دولت چهاردهم شکسته شد

رکورد انتصابات بانوان در تصدی مسئولیت‌ها در دولت چهاردهم شکسته شد
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: حضور زنان در عرصه‌های حکمرانی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌تواند به ارتقای عدالت و تحقق و اجرای دقیق قانون اساسی در کشور کمک کند.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در نشست «هم‌افزایی زنان پیشرو در سپهر سیاسی ایران» که با حضور وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی دولت، جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون زنان، مشاوران بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، معاونان وزرا و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: با وجود قوانین مترقی در حمایت از زنان و خانواده و اقداماتی که برای ارتقاء و شکوفایی ظرفیت‌های زنان انجام شده است اما هنوز نتوانسته‌ایم در برخی حوزه‌ها به نقطه مطلوب برسیم. 

وی با بیان اینکه ما باید نسبت به تبعیض‌ها حساس باشیم و جلوی تبعیض‌ها را بگیریم، اظهار کرد: حضور زنان در عرصه‌های حکمرانی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌تواند به ارتقای عدالت و تحقق و اجرای دقیق قانون اساسی در کشور کمک کند. 

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه رکورد انتصابات بانوان در تصدی مسئولیت‌ها در دولت چهاردهم شکسته شد، تصریح کرد: مراقبت، مهرورزی، ایجاد انسجام و ارتقای عدالت، ویژگی‌هایی است که در ذات زنان وجود دارد و امروز کشور به این ویژگی‌ها نیازمند است. 

بهروزآذر با بیان اینکه همه ما باید بدون سانسور، بدون لکنت و بدون نگرانی، دغدغه‌های تمامی زنان ایران را مطرح کنیم، خاطرنشان کرد: وظیفه ما پیگیری دغدغه‌های ۴۰ میلیون زن ایرانی با هر پوشش، با هر زبان و با هر قومیتی است که در هر منطقه جغرافیایی از ایران زندگی می‌کنند. ما باید به سراغ آنان برویم، صدای آنان را بشنویم و این صدا را به زبان سیاست‌گذاران و سیاستمداران ترجمه کنیم تا امکان حل مسائل فراهم شود. 

وی با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای همه گروه‌های اجتماعی تصریح کرد: زنان مدیر، علاوه بر نمایندگی مطالبات زنان، به واسطه روحیه مادری، نماینده صدای کودکان، نوجوانان، افراد دارای معلولیت و سالمندان نیز هستند و باید این صداها را به زبان سیاستگذاران و عرصه‌های تصمیم‌گیری منتقل کنند. 

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: این نشست‌ها به تقویت وفاق، همدلی و هم‌افزایی در حوزه زنان کمک کند. حوزه زنان، عرصه مناقشه نیست و همه با هم می‌توانیم برای حل مسائل زنان و پیشبرد عدالت در کشور گام برداریم. 

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در بخشی از این نشست، پنلی تعاملی با حضور معاون رئیس‌جمهور و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در فضایی صمیمانه، سوالاتی در خصوص راهکارهای افزایش مشارکت زنان مطرح شد که در این رابطه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر افزایش مشارکت زنان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی و لزوم همکاری تمامی زنان فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی برای زمینه‌سازی افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان و شوراها تاکید کرد.

