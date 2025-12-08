انجمن تالاسمی ایران:
ارز دولتی داروهای وارداتی بیماران تالاسمی حذف شد!/ سران قوا فوری رسیدگی کنند
انجمن تالاسمی ایران از حذف ارز دولتی داروهای وارداتی بیماران تالاسمی خبر داد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن تالاسمی ایران در اطلاعیهای از حذف ارز دولتی داروهای وارداتی بیماران تالاسمی خبر داد و از رییسجمهور و سران قوا رسیدگی فوری به مسائل و مصائب بیماران تالاسمی ایران را خواستار شد.
در این اطلاعیه ارسالی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آمده است: از دولتی که رییس جمهور آن یک پزشک است و برخی معاونین و مشاورین ایشان از جامعه پزشکی کشور هستند انتظار میرفت با عبرت از تجربیات تلخ دولتهای قبلی در زمینه حذف ارز دولتی دارو و معیشت مردم، همچنان سیاست حمایتی خود را ادامه دهد، اما به یکباره و بدون هیچ توضیحی برای مردم و بخصوص بیماران خاص و صعب العلاج کشور دستور حذف ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و معیشت مردم را صادر کرده است.
انجمن تالاسمی ایران ضمن انتقاد از این عملکرد شتابزده در زمینه تداوم افزیش فشار به بیش از ۲۰ هزار خانواده دارای فرزند تالاسمی در اقصی نقاط کشور انتقاد کرد و نسبت به تبعات تداوم پافشاری بر سیاست ارزی جدید دولت و مرگ بیماران تالاسمی ایران هشدار داد.
در این اطلاعیه تصریح شده است: خانواده برخی بیماران تالاسمی ایران برای جبران هزینههای درمان آنان از انجمن تالاسمی درخواست وام درمان قرض الحسنه با مبالغ چند صد میلیونی و یا فروش کلیه و قرنیه چشم خود را دارند که در این راه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و به ویژه آقایان دکتر شهریاری و دکتر اسحاقی را در جریان این وقایع گذاشته و در انتظار پاسخ آنان و به کارگیری اهرمهای نظارتی بر وزارت بهداشت هستیم.
روا نیست در این شرایط سخت این بیماران را به حال خود رها کنیم، لذا از شخص آقای رییسجمهور و سران قوا درخواست رسیدگی فوری به مسائل و مصائب بیماران تالاسمی ایران را داریم.