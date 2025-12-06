خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

ذخایر اضطراری داروی هموفیلی رو به پایان است/ لزوم تصویب داروهای جایگزین استاندارد در فهرست دارویی کشور

رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران نسبت به ادامه‌دار شدن بحران دارویی بیماران هموفیلی کشور هشدار داد و گفت: ستاد تدابیر ویژه دارویی باید موضوع جایگزینی داروهای دارای استاندارد جهانی را به فهرست دارویی کشور تصویب کند. یک مصوبه ساده می‌تواند مسیر واردات را باز کند و جان بیماران را نجات دهد.

«امین افشار» رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به توقف واردات برخی از داروهای حیاتی بیماران هموفیلی و اختلالات انعقادی گفت: در ماه‌های اخیر، به دلیل تحریم‌ها و اختلال جدی در نقل‌وانتقال پول، برخی شرکت‌های خارجی ارسال اقلام دارویی حیاتی را متوقف کرده‌اند. داروهایی که سال‌ها بدون مشکل وارد می‌شد، حالا دیگر به‌دلیل محدودیت‌های بانکی عملاً قابل تأمین نیست.

او افزود: رئیس سازمان غذا و دارو و مدیرکل دارو رسماً اعلام کردند که حتی نیمی از ارزهای تخصیصی نتوانسته به شرکت‌های مبدأ منتقل شود. این یعنی سفارش‌ها در مرحله پرداخت گیر کرده‌اند و دارو عملاً به کشور نمی‌رسد. این وضعیت از یک کمبود ساده گذشته و تبدیل به یک بحران جدی شده است.

افشار تأکید کرد: کشور نیازی به انتظار ندارد و راه‌حل کاملاً روشن است؛ ستاد تدابیر ویژه دارویی وزارت بهداشت باید فوراً اجازه دهد داروهای مشابهِ دارای تأییدیه FDA وارد «فهرست دارویی کشور» شوند. این داروها در جهان مصرف می‌شوند، کاملاً استاندارد هستند و می‌توانند جایگزین داروهایی شوند که دیگر امکان ورودشان نیست. 

او با اشاره به نمونه‌های مشخصی از داروهای جایگزین که کانون هموفیلی پیشنهاد می‌دهد، گفت: به طور مثال جایگزینی داروی Humate-P (هیومیت) که شرکت CSL دیگر ارسال نمی‌کند، با داروی Vonvendi از شرکت دیگری که مسیر مالی آن امکان‌پذیر است. همچنین  فاکتور ۱۳ نوع Fibrogammin که وارداتش قطع شده، با داروی NovoThirteen محصول شرکت نوونوردیسک امکان جایگزینی دارد.

افشار گفت: هیچ مانع علمی وجود ندارد؛ فقط یک تصمیم اداری لازم است. این داروها تأییدیه FDA دارند و در کشورهای متعدد استفاده می‌شوند. در چنین شرایط بحرانی باید سریع عمل کرد.

او افزود: در برخی اقلام به مرحله پایان ذخایر اضطراری رسیده‌ایم. ادامه این روند می‌تواند برای بیماران شدید، مبتلایان به اختلالات انعقادی و حتی کودکان، پیامدهای جبران‌ناپذیر داشته باشد. نبود دارو برای برخی بیماران مساوی با خطر مستقیم برای جانشان است.

افشار خطاب به وزیر بهداشت و ستاد تدابیر ویژه دارویی گفت: این ستاد که به ریاست وزیر محترم و با دبیری رئیس سازمان غذا و دارو تشکیل می‌شود باید در اولین جلسه، موضوع جایگزینی داروهای دارای استاندارد جهانی را به فهرست دارویی کشور تصویب کند. یک مصوبه ساده می‌تواند مسیر واردات را باز کند و جان بیماران را نجات دهد.

رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران در پایان خاطرنشان کرد: هیچ بحرانی با تعلیق و انتظار حل نمی‌شود. اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و فوری است.

