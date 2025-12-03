به گزارش ایلنا، در این نشست، باقرصاد، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های ارثی و ژنتیکی صعب‌العلاج و لاعلاج تأکید کرد. وی ضمن اشاره به بیماری‌هایی مانند تالاسمی، بیماری‌های متابولیک ارثی و هموفیلی، بر اهمیت تشخیص زودهنگام در کاهش معلولیت‌ها در کودکان مبتلا و همچنین کاهش خطر بروز سرطان‌های ارثی تأکید کرد.

در ادامه، فرنوش فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی، پیرامون نحوه عملکرد کلینیک‌های هموفیلی، ارتباط آن‌ها با آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و پروتکل‌هایی برای شناسایی ومشخص کردن نوع نسل ژنتیک توضیحاتی ارائه داد. او همچنین به تشکیل کمیته‌های مشترک متخصصین ژنتیک، استفاده از اپلیکیشن‌های ثبت خونریزی، کارت‌های اطلاعات اورژانس خانواده، فلوچارت تصمیم گیری در منزل و تشکیل پرونده یکپارچه خانوادگی برای هر خانواده هموفیلی اشاره کرد.

در پایان این نشست، افضلی، مدیر کانون هموفیلی اصفهان با اشاره به بیش از ۲۸ سال سابقه کاری در کانون هموفیلی و همکاری با وزارت بهداشت در طرح‌های کنترل و پیشگیری، این نشست را فرصتی ارزشمند برای تبادل اطلاعات دانست. افضلی افزود که در این جلسه، با مسئولان بیمه نیز در خصوص تسهیلات کمک‌هزینه‌ای برای آزمایش‌های ژنتیک بیماران هموفیلی گفتگو شد، که این امر می‌تواند کمک شایانی به این بیماران کند.

