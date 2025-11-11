انتقال آب سد لار به لتیان
استاندار تهران گفت: با همراهی و تخصیص اعتبار از سوی دولت و شهرداری تهران پروژه انتقال آب سد لار به لتیان در دست انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر؛ محمدصادق معتمدیان استاندار تهران درباره طرح انتقال آب سد لار به لتیان اظهار کرد: در جهت تسریع و اهتمام این پروژه برنامه ریزی کردیم. باید به زمان بندی پایبند باشیم و نقدینگی لازم را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: این کمک از ناحیه دولت و با مصوبه شورا از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
معتمدیان در پایان گفت: همچنین ظرفیت وزارت نیرو و آب منطقهای برای مولد سازی پای کار است تا مجموعا بتوانیم منابع مالی پروژه را تامین کنیم.