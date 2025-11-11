به گزارش ایلنا به نقل از شهر؛ محمدصادق معتمدیان استاندار تهران درباره طرح انتقال آب سد لار به لتیان اظهار کرد: در جهت تسریع و اهتمام این پروژه برنامه ریزی کردیم. باید به زمان بندی پایبند باشیم و نقدینگی لازم را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: این کمک از ناحیه دولت و با مصوبه شورا از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.

معتمدیان در پایان گفت: همچنین ظرفیت وزارت نیرو و آب منطقه‌ای برای مولد سازی پای کار است تا مجموعا بتوانیم منابع مالی پروژه را تامین کنیم.

