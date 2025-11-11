استفاده از ظرفیت سرمایههای خرد در طرح مسکن
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: استفاده از ظرفیت سرمایههای خرد در طرح قرارگاه مسکن شهرداری اقدامی ارزشمند و سودآور است.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سیدمحمد آقامیری در سیصد و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از استماع گزارش دبیر قرارگاه مسکن شهرداری تهران درخصوص طرح مسکن بهشت، با تأکید بر اهمیت طرح قرارگاه مسکن، این اقدام را زمینهای مناسب برای جذب سرمایههای خرد و توانمندسازی کارکنان شهرداری دانست.
وی با اشاره به سوابق و تجربیات ارزندهی مجریان طرح در حوزههای عمرانی و مسکن گفت: خوشبختانه آقای نظری در بخشهای عمرانی و مسکن سابقهی درخشان و موفقی دارند و این پروژه نیز متناسب با تخصص و تجربهی ایشان است. امیدواریم با مدیریت ایشان، این طرح بهخوبی و با توفیق پیش برود.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا در ادامه، با تشریح مزایای طرح قرارگاه مسکن، افزود: این طرح صرفاً برای خانهدار شدن فوری نیست، بلکه بستری اقتصادی برای سرمایهگذاری مطمئن محسوب میشود. بهعنوان نمونه، در طرح نهضت ملی مسکن، متقاضیان برای دریافت یک واحد مسکونی در شهرکهای اطراف تهران باید حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان آورده نقدی پرداخت و ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند، در حالی که در قرارگاه مسکن، فرصت مشارکت با مبالغ کمتر فراهم شده و سودآوری قابلتوجهی برای سرمایهگذاران دارد.
وی با اشاره به ارزش افزودهی ایجادشده در پروژههای عمرانی این طرح گفت: در پروژهای که آقای نظری پیگیری کردند، صرفاً با انجام فرآیندهای مربوط به خرید و تمدید پروانه ساختمانی، ارزش ملک را بیش از دو برابر رسانده که این سود مستقیما به سرمایه گذاران می رسد.
آقامیری در پایان با تأکید بر لزوم تداوم حمایت مدیریتی از این طرح تصریح کرد: با توجه به شناختی که از حوزه مسکن و تجربیات موجود دارم، اطمینان دارم این مسیر با مدیریت صحیح به موفقیت خواهد رسید. اگر در اجرای آن از موانع مدیریتی جلوگیری شود، این پروژه میتواند بهعنوان الگویی موفق برای سرمایهگذاریهای شهری مورد توجه سایر دستگاهها قرار گیرد.
جنگ ۱۲ روزه روند کار را در مدیریت شهری متوقف نکرد
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز در ادامه با بیان اینکه امسال با شوک بزرگ جنگ ۱۲ روزه درصد تحقق بودجه ۶ ماهه ۷۵ درصد است، گفت: میزان تحقق درآمد در مدت مشابه سال گذشته ۶۸.۵ درصد و سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است که نشان می دهد جنگ ۱۲ روزه روند کار را در مدیریت شهری متوقف نکرد.
وی افزود: امیدواریم عقب ماندگی های موجود نیز در ماه های آینده جبران شود. البته من به این موضوع خوشبینم. ارائه تخفیف های عوارض شهرسازی به صورت پلکانی در تحقق این درآمد مؤثر بود.
بابایی با بیان اینکه دو ماه است که حقوق کارکنان خدمات شهری توسط سازمان پسماند پرداخت می شود، اظهار کرد: این موضوع که سازمان پسماند رقم حقوق را به پیمانکاران پرداخت می کرد و حقوق شاید با تأخیر پرداخت می شد، با پرداخت مستقیم حقوق به حساب کارگران رفع شد.