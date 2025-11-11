خبرگزاری کار ایران
وزیر بهداشت:

با تمام ظرفیت به دنبال اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع هستیم

با تمام ظرفیت به دنبال اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع هستیم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: با تمام ظرفیت و با در نظر گرفتن مصالح و منابع به دنبال اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع هستیم.

به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۰ آبان) مجلس در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در امور بهداشت و درمان برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: بنده هفت اقدام کلیدی وزارت بهداشت در راستای اجرای تکالیف برنامه را به استحضار می‌رسانم. اقدامات در راستای کاهش پرداخت از جیب به مردم از قبیل کاهش فرانشیز دهک‌های ۱ تا ۵، رایگان شدن خدمات بستری دهک های ۱ تا ۳،روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و بیماران سرطانی همه به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: حمایت از اقشار آسیب پذیر و پرداخت ما به التفاوت هزینه دارو، تجهیزات و خدمات فاقد پوشش برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی رزمندگان موثر و زنان سرپرست خانوار از دیگر اقدامات انجام شده است. افزایش ۵۰ درصدی اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب العلاج و حرکت در راستای استقلال برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از دیگر گام های برداشته شده است.

وزیر بهداشت و درمان در ادامه تصریح کرد: همکاران می‌دانند که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در برنامه‌های قبلی تکرار شده اما اجرایی نشده است. آن چیزی  که ما الان دنبالش هستیم این هست که با تمام ظرفیت و با در نظر گرفتن مصالح و منابع این برنامه را به صحنه اجرا در بیاوریم و آغاز اجرای ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم با تمرکز بر استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک با طراحی و تصویب کامل نسخه ۰۳ بود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه با حضور رئیس جمهور در زمینه اجرایی شدن نظام ارجاع و پزشک خانواده گفت: یک جلسه ای هفته قبل با آقای دکتر پزشکیان که نسبت به این مسئله آشنا و کارشناس هستند داشتیم. تمام مطالب را به رئیس جمهور ارائه دادیم و مورد توجه ایشان بود. با طراحی و تصویب کامل نسخه ۰۳ در این راستا و اقدامات لازم جهت تکمیل زیرساخت و شبکه بهداشت حرکت به سمت پیاده کردن نظام ارجاع به صورت تدریجی آغاز شده است.

