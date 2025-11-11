ثبت بیش از یک میلیون تخلف حادثهساز در سال جاری در پایتخت
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از یکمیلیون و ۳۵۰هزار تخلف حادثهساز در معابر پایتخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسویپور در این باره گفت: از ابتدای امسال تاکنون یکمیلیون و ۳۵۰هزار تخلف حادثهساز در تهران ثبت شده است که چهار تخلف؛ حرکات نمایشی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و حرکت بطور مارپیچ از جمله تخلفات حادثهسازی هستند که هر کدام از آنها می تواند در کسری از ثانیه جان افراد را به خطر بیاندازد.
وی افزود: انجام این تخلفات هم نمره منفی دارد و هم پلیس با شدت بیشتری با آنها برخورد می کند.
وی درباره تخلفات نمایشی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۱۰۴ مورد تخلف حرکات نمایشی مانند دور زدن ناگهانی یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ ثبت شده است که این حرکات در کسری از ثانیه جان عابران و سایر رانندگان را نیز به خطر میاندازد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بیش از ۱۶ هزارو ۶۰۲ مورد تخلف سرعت غیرمجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) و ۴۳۹۵ مورد تخلف سبقت غیرمجاز نیز ثبت شده است.
موسویپور گفت:علاوه بر این، ۸۴ هزارو ۳۱ مورد اعمال قانون حرکت بطور مارپیچ گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه هدف از اعمال قانون این رانندگان متخلف، ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تلفات انسانی است؛ افزود: تداوم چنین رفتارهایی نهتنها خسارات جانی، بلکه هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان و نظام سلامت به همراه دارد. به همین دلیل با آموزش فرهنگ رانندگی ایمن از سنین پایین و افزایش نظارت هوشمند میتوان نقش مهمی در کاهش این آمار ایفا کرد.