نماینده اهواز در واکنش به خودسوزی جوان ۲۰ ساله:
استخدام در شهرداری اهواز بر اساس رابطه است نه ضابطه!
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی به خودسوزی جوان ۲۰ ساله در اعتراض به تخریب دکه پدرش واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه یازدهم آبان ماه احمد بالدی جوان ۲۰ ساله اهوازی، در جریان درگیری با عوامل اجرائیات اهواز خودسوزی کرد. این حادثه بعد از آن رخ داد که احمد در مراجعه به دکان اغذیهفروشی پدرش متوجه میشود که عوامل شهرداری به دنبال تخریب تنها محل امرار معاش خانواده هستند، آنهم برای توسعه فضای سبز پارک. آنطور که در رسانهها گزارش شده است بعد از آنکه احمد ماموران را تهدید به خودسوزی میکند، یکی از آنها فندک به دست او داده و میگوید: «خودت را بسوزان ببنیم چطوری میسوزی» احمد هم درنهایت خشم و در واکنشی اعتراضی خودش را به آتش میکشد.
این جوان با ۷۰ درصد سوختگی به بیمارستان منتقل شد، اما بعد از ۹ روز دست و پا زدن میان مرگ و زندگی جان خود را از دست داد تا ماموران شهرداری اهواز معنای چگونه سوختن یک انسان را درک کنند.
ارتباط با مدیریت شهری، شرط استخدام در شهرداری اهواز
حالا این سوال مطرح است که با توجه به شرایط اقتصادی وخیم مردم توسعه فضای سبز مهمتر است یا امرار معاش شهروندان بدون در خطر قرار گرفتن محل درآمدشان، سوالی که محمد امیر نماینده اهواز در مجلس در پاسخ به آن به خبرنگار ایلنا» میگوید: هر دو موضوع مهم هستند. ماموران شهرداری روند قانونی را طی کردهاند اما باید به جای قلع و قمع آن مجموعه، فضایی را برای این خانواده فراهم میکردند و معیشت جایگزینی برایشان در نظر میگرفتند؛ مانند یک دکه یا محل دیگری که در آنجا بتوانند ادامه فعالیت دهند. این اتفاق نباید به این شکل و با این شدت، همراه با زور و قهر، رخ میداد.
یکی از عوامل شهرداری پس از تهدید او به خودسوزی گفته است «خودت را بسوزان ببینم چطوری میسوزی» این نوع رفتار با یک شهروند این سوال را در ذهن ایجاد میکند که چه افرادی بر اساس کدام ضوابط در شهرداریها استخدام میشوند؟
امیری در پاسخ به این سوال تاکید میکند که «در شهرداری اهواز، استخدام بر اساس ضوابط نیست بلکه بر اساس رابطه است»: هر کسی که با اعضای شورا یا مجموعه شهرداری ارتباط داشته باشد استخدام میشود. چند سال پیش یک آزمون برای جذب نیروهای آتشنشانی برگزار شد، اما آن آزمون هم سوالبرانگیز بود. از سال ۱۴۰۰ تا کنون، نزدیک به هزار نفر به مجموعه شهرداری اهواز اضافه شدهاند.
پیامد استخدامهای بیضابطه
نماینده اهواز در مجلس میگوید: تا به حال ندیدهام که برای استخدام در شهرداری آزمونی برگزار شود و بیشتر کارکنان شهرداری اهواز بر اساس روابط استخدام شدهاند. این نحوه استخدام باعث افزایش هزینههای جاری شهرداری میشود به نحوی که شهرداری ناچار میشود اعتبارات و هزینههای جاری خود را به جای اینکه صرف عمران شهر کند، صرف هزینههای جاری میکند. حتی همین عوامل اجراییات شهرداری هم چند بار به دلیل عقبافتادن پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زدهاند. همه این آسیبها از افزایش بیرویه نیرو ناشی میشود.
او اضافه میکند: در حال حاضر شهرداری اهواز حدود ۱۱ هزار نیرو دارد، در حالی که با ۶ هزار نیرو این مجموعه میتواند به امور مربوطه رسیدگی کند. مدیریت شهرداری در هر دوره به نیروهای شهرداری اضافه کرده است. افزایش بیرویه نیروها، که بر اساس روابط و فارغ از ضوابط انجام شده، عملاً تبدیل به یک معضل جدی برای شهرداری اهواز شده است.
امیری عنوان میکند: به صورت قطعی نمیتوان گفت افرادی که بدون گزینش و پایش دقیق استخدام شهرداری میشوند، به لحاظ اخلاقی مشکل دارند، بسیاری از آنها باسواد هم هستند و نمیتوان همه را با یک نگاه تعریف کرد. اما ممکن است برخی افرادی که بر اساس رابطه استخدام شدهاند، «مورددار» باشند یا ممکن است نسبت به حقوق شهروندی آگاهی نداشته باشند. از آنجایی که این افراد بر اساس پایش، ضوابط و گزینش مناسب جذب نشدهاند، بهطور قطع ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد کنند.