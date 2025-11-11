تشکیل ۴۷ هزار کانون یاریگران زندگی در مدارس

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ هیأت عالی رتبه‌ای از سازمان جهانی بهداشت در دفتر مرکزی در ژنو و دفتر منطقه‌ای قاهره روز گذشته با حضور در ستاد مبارزه با موادمخدر با معاون پیشگیری و درمان و جمعی از مدیران ستاد مبارزه با موادمخدر و مدیران دیگر دستگاه‌های عضو همچون وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی دیدار و گفت‌وگو کردند.

زهرا عابدینی؛ مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در این جلسه، سیاست‌‌گذاری اصلی ستاد را در حوزه پیشگیری از اعتیاد دانست و گفت: در بحث پیشگیری در تمام سطوح سنی و گروه‌های مختلف، اقدامات خود را انجام می‌دهیم همچنین آمادگی داریم نشست منطقه‌ای برای توسعه‌ فضای تبادل تجربه و دستاورد مشترک در امر کاهش تقاضا داشته باشیم.

وی از فعالیت چندین مرکز مادر و کودک (مرکز درمان و بازتوانی مادران معتاد) با همکاری یونیسف و NGOها در این زمینه خبر داد و گفت: به دنبال گسترش این مراکز هستیم.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر از فعالیت در زمینه پیشگیری از اعتیاد در چهار گروه هدفِ خانواده، محیط‌های آموزشی، محیط‌های کاری و محلات خبر داد و بیان کرد: تمرکز فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد از جزئی‌ترین لایه‌های روستایی و حتی در سطح زندان‌ها نیز انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز تعداد زیادی از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی شریک کار ما در ستاد هستند بنابراین ما نگرانی از جهت کاری تعاملی و بین‌بخشی با دستگاه‌های ذیل دولت که پیگیر مقابله با اعتیاد هستند، نداریم.

عابدینی با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر یک ستاد سیاست‌گذار است، گفت: تمرکز اصلی ما بر دو حوزه عوامل محافظتی و کاهش عوامل خطر است و اقدمات گسترده‌ای با هماهنگی سایر دستگاه‌ها در این زمینه انجام دادیم.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اقدامات گسترده درباره بحث پیشگیری از اعتیاد با همکاری نهادهای مربوطه، گفت: اکنون در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی بیش از ۴۷ هزار کانون یاری‌گران زندگی را در مدارس شکل دادیم؛ کار این کانون‌ها، مشاوره، حمایت‌های اجتماعی از دانش‌آموزان و والدین آن‌ها است.

وی افزود: همچنین پروژه‌های اجتماع‌محور را در سطح محلات و مناطق شهری و روستایی در قالب ایجاد گروه‌های همیار محلی با هدف ایمن‌سازی محیط‌های عمومی دنبال می‌کنیم که نقش NGOها و نهادهای مدنی و گروه‌های مدنی در پروژه‌های اجتماع‌محور بسیار پررنگ است.

سمیه سادات ابراهیمی؛ مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش نیز در این جلسه با اشاره به وجود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کشور، گفت: مدارس را مکان بسیار مهمی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مخصوصاً موادمخدر می‌دانیم.

وی با اشاره به دو راهبرد اصلی وزارت آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری از اعتیاد، گفت: دو راهبرد اصلی آموزش مخاطبان، والدین، همکاران و دانش‌آموزان در حوزه پیشگیری و همچنین استفاده از نقش هم‌سالان برای خود دانش‌آموزان را پیگیری می‌کنیم به این ترتیب که خود دانش‌آموزان بتوانند از طریق خودباوری مسئله را شناسایی و حل کنند.

ابراهیمی، خودباوری دانش‌آموزان را بهترین نکته در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و از همکاری بسیار مؤثر با ستاد مبارزه با موادمخدر در زمینه پیشگیری از اعتیاد دانش‌آموزان خبر داد.

محمدرضا شالبافان؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز در این جلسه با اشاره به همکاری تنگانگ این وزارت‌خانه با ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت جدید و تصدی دکتر حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، گفت: با همکاری مشترک وزارت بهداشت و ستاد، برنامه کاهش آسیب مورد حمایت بیشتری قرار گرفته و امیدواریم با کمکWHO شاهد توسعه برنامه‌ها در ایران باشیم.

سلمان حسینی؛ رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی نیز در این جلسه با بیان اینکه این سازمان مهمترین شریک ستاد در زمینه پیشگیری از اعتیاد است، گفت: از جمله مهمترین اقدامات بهزیستی در زمینه پیشگیری از اعتیاد می‌توان به برنامه پیشگیری از اعتیاد در محلات، برنامه اجتماع‌محور پیشگیری از اعتیاد، برنامه پازک (آموزش زنان دارای همسر معتاد با هدف توانمندسازی آن‌ها به منظور پیشگیری از اعتیاد)، برنامه پیشگیری از اعتیاد و ارتقای توانمندی‌ها، برنامه کارمندیاری پیشگیری از اعتیاد و … اشاره کرد.

