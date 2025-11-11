به گزارش ایلنا، شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد خصوصی بابت اسناد رسیدگی شده ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در تمامی استان‌ها آغاز شده است.

با تشکر از همراهی و همکاری داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان افزود: با تأمین منابع لازم و تسریع در فرایند نقدشدن اوراق ۷۰ همت مصوب دولت امیدواریم تا نیمه آذرماه مطالبات رسیدگی شده پنج ماه ابتدای سال داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد را به طور کامل تسویه کنیم.

انتهای پیام/