کلاهبرداری ۸۰۰ میلیاردی تحت عنوان پیش فروش خودرو با ۲۰۰ شاکی
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان اعضای باند کلاهبرداری را که با فریب از ۲۰۰ شهروند بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان پیش فروش خودرو اخاذی کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا، سردار" محمد قنبری" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی شکایت های متعددی از شهروندان علیه شرکتی به مدیر عاملی فردی به هویت معلوم مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان پیش فروش حواله خودرو رسیدگی آن به کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: طبق تحقیقات اعضای این باند با هدف فریب شهروندان، شرکت هایی صوری به نام سرمایه گذاری و فروش خودرو ثبت کرده و با اجاره دفاتر در استان های مختلف، اقدام به پیش فروش حواله خودرو می کردند که پس از پایان مهلت تحویل، متهمان به همراه وجوه دریافتی متواری شده بودند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: با هوشیاری و رصد اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، محل اختفای اعضای این باند شناسایی و همگی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه طبق براورد کارشناسان این باند بیش از 800 میلیارد تومان از مردم اخاذی کرده بودند، خاطرنشان کرد: کشف سریع این پرونده نشان دهنده آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی در برخورد قاطع با جرایم سازمان یافته و حفظ امنیت اقتصادی مردم است.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید براینکه هرگونه پیش خرید و سرمایه گذاری باید تنها از طریق مراجع رسمی و دارای مجوز انجام شود، تصریح کرد: شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات در فضای مجازی با وعده های سود کلان را نخورند و قبل از پرداخت هرگونه وجه از صحت مجوز شرکت ها و اصالت معاملات اطمینان حاصل کنند.