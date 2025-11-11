کلاهبرداری ۸۰۰ میلیاردی تحت عنوان پیش فروش خودرو با ۲۰۰ شاکی

به گزارش ایلنا، سردار" محمد قنبری" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی شکایت های متعددی از شهروندان علیه شرکتی به مدیر عاملی فردی به هویت معلوم مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان پیش فروش حواله خودرو رسیدگی آن به کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات اعضای این باند با هدف فریب شهروندان، شرکت هایی صوری به نام سرمایه گذاری و فروش خودرو ثبت کرده و با اجاره دفاتر در استان های مختلف، اقدام به پیش فروش حواله خودرو می کردند که پس از پایان مهلت تحویل، متهمان به همراه وجوه دریافتی متواری شده بودند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: با هوشیاری و رصد اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، محل اختفای اعضای این باند شناسایی و همگی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه طبق براورد کارشناسان این باند بیش از 800 میلیارد تومان از مردم اخاذی کرده بودند، خاطرنشان کرد: کشف سریع این پرونده نشان دهنده آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی در برخورد قاطع با جرایم سازمان یافته و حفظ امنیت اقتصادی مردم است.