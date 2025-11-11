محدودیت ترافیکی در محورهای شمالی اعلام شد
رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور از روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ تا شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد این محدودیتها با هدف روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام پلیس راه، تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–سمنان–مشهد (رفت و برگشت) ممنوع است.
محور کرج–چالوس
تردد تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲۱.۲۲ و ۲۴ آبان) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی مسیر طبق صلاحدید مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.
محدودیت قطعی روز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴:
از ساعت ۱۲:۰۰ محدودیت تردد خودروهای مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال اجرا میشود.
از ساعت ۱۳:۰۰ مسیر از پل زنگوله (انتهای تونل البرز) به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد.
از ساعت ۱۵:۰۰ محور مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه میشود.
از ساعت ۲۴:۰۰ طرح پایان مییابد و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
در صورت کاهش ترافیک، زمان پایان طرح زودتر اعلام میشود.
محور هراز
تردد تریلرها همچنان ممنوع است.
تردد کامیون و کامیونت (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲۱.۲۲ و ۲۳ آبان) ممنوع است.
در صورت افزایش ترافیک، در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۲ و ۲۳ آبان) محدودیت یکطرفه مقطعی از پلور تا پلیسراه لاریجان انجام خواهد شد.
محور فشم
روز جمعه ۲۳ آبان از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ محور فشم از پل حاجیآباد / پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم به صورت یکطرفه خواهد شد.
سردار احمد کرمیاسد تأکید کرد: رانندگان پیش از سفر، از وضعیت راهها مطلع شوند و زمانبندی سفر را بر اساس محدودیتهای اعمالشده تنظیم کنند.