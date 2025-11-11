محدودیت ترافیکی در محورهای شمالی اعلام شد

به گزارش ایلنا، طبق اعلام پلیس راه، تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–سمنان–مشهد (رفت و برگشت) ممنوع است.

محور کرج–چالوس

تردد تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.

روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲۱.۲۲ و ۲۴ آبان) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی مسیر طبق صلاحدید مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

محدودیت قطعی روز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴:

از ساعت ۱۲:۰۰ محدودیت تردد خودروهای مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال اجرا می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰ مسیر از پل زنگوله (انتهای تونل البرز) به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۵:۰۰ محور مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود.

از ساعت ۲۴:۰۰ طرح پایان می‌یابد و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

در صورت کاهش ترافیک، زمان پایان طرح زودتر اعلام می‌شود.

محور هراز

تردد تریلرها همچنان ممنوع است.

تردد کامیون و کامیونت (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲۱.۲۲ و ۲۳ آبان) ممنوع است.

در صورت افزایش ترافیک، در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۲ و ۲۳ آبان) محدودیت یک‌طرفه مقطعی از پلور تا پلیس‌راه لاریجان انجام خواهد شد.

محور فشم

روز جمعه ۲۳ آبان از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ محور فشم از پل حاجی‌آباد / پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سردار احمد کرمی‌اسد تأکید کرد: رانندگان پیش از سفر، از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و زمان‌بندی سفر را بر اساس محدودیت‌های اعمال‌شده تنظیم کنند.

