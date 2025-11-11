خبرگزاری کار ایران
باند قاچاق پرندگان کمیاب و گران قیمت در دام مرزبانان

باند قاچاق پرندگان کمیاب و گران قیمت در دام مرزبانان
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از دستگیری اعضای باند قاچاقچیان پرندگان کمیاب با هوشیاری مرزبانان و همکاری پلیس فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "عبداله خسروی" در تشریح این خبر گفت: قاچاقچیان قصد داشتند پرندگان کمیاب و گران قیمت را از شمال کشور به جنوب و سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کنند که با اشراف اطلاعاتی مرزبانان استان بوشهر و پلیس فارس زمین گیر و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه قاچاق پرندگان تهدیدی جدی برای پایداری تنوع زیستی محسوب می‌شود، افزود: در این رابطه 11 پرنده از نوع شاهین کشف و یک نفر دستگیر و یک خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی پرندگان کمیاب را 500 میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: با هرگونه تخلف زیست‌محیطی به‌ویژه در حوزه  قاچاق پرندگان شکاری به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

