باند قاچاق پرندگان کمیاب و گران قیمت در دام مرزبانان
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از دستگیری اعضای باند قاچاقچیان پرندگان کمیاب با هوشیاری مرزبانان و همکاری پلیس فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "عبداله خسروی" در تشریح این خبر گفت: قاچاقچیان قصد داشتند پرندگان کمیاب و گران قیمت را از شمال کشور به جنوب و سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کنند که با اشراف اطلاعاتی مرزبانان استان بوشهر و پلیس فارس زمین گیر و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه قاچاق پرندگان تهدیدی جدی برای پایداری تنوع زیستی محسوب میشود، افزود: در این رابطه 11 پرنده از نوع شاهین کشف و یک نفر دستگیر و یک خودرو نیز توقیف شد.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی پرندگان کمیاب را 500 میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: با هرگونه تخلف زیستمحیطی بهویژه در حوزه قاچاق پرندگان شکاری بهصورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.