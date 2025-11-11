به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز،۱۹ آبان ماه در جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز استان کرمان، مدرسه‌سازی را «بهترین عمل صالح» و «زمینه ساز هدایت نسل آینده» دانست.

کاظمی، در این آیین با قدردانی از تلاش‌های خیرین مدرسه‌ساز استان کرمان، اظهار کرد: هنوز در شهر کرمان کلاس‌های کانکسی وجود دارد و حدود ۳۰ درصد مدارس نیازمند نوسازی یا مقاوم‌سازی هستند. البته اقدامات مؤثری انجام شده، اما فاصله زیادی تا استانداردهای مطلوب، باقی است و نباید به وضعیت فعلی قانع باشیم.

کاظمی، با تجلیل از روحیه نوع‌دوستی خیرین کرمانی، گفت: یکی از خیرین در همین استان جمله‌ای گفت که همیشه در ذهنم مانده است: «ما خیر نیستیم، ما بدهکار مردم و جامعه‌ایم.» این نگاه عمیق، نشانه ایمان و خلوص است و چنین انسان‌هایی سرمایه واقعی کشورند.

وزیر آموزش و پرورش، در ادامه تصریح کرد: مدرسه‌سازی، بهترین عمل صالح است، زیرا مقدمات هدایت و تربیت انسان‌ها را فراهم می‌کند. همچنان که قرآن کریم می‌فرماید: الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَواباً وَ خَیْرٌ أَمَلاً و بی‌تردید احداث مدرسه مصداق بارز باقیات صالحات است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت خیرین در سال گذشته، خاطرنشان کرد:خیرین مدرسه‌ساز کشور در سال گذشته حدود ۱۸ و نیم همت در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند و این رقم امسال تا امروز از ۲۲ همت نیز فراتر رفته است که جای تبریک و تقدیر دارد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی با اشاره به ابیاتی از فردوسی، گفت: بیا تا جهان را به بد نسپاریم / به کوشش همه دست نیکی بریم»

وی در ادامه افزود: حرکت خیرین مدرسه‌ساز، نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش کشور هستند که آثار آن تا نسل‌های متمادی ماندگار خواهد ماند.

